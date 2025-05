El cementerio municipal no llevará el nombre de Santa Eulalia

A. G. MÉRIDA. Viernes, 25 de octubre 2024, 23:06 Comenta Compartir

La junta de portavoces que reunió esta semana a representantes de todos los grupos del pleno decidió abordar la propuesta que hace el grupo Por Mérida para que el cementerio municipal se llame Santa Eulalia. Se tiene que votar en el pleno de esta semana, pero en la reunión previa ya queda claro que no saldrá adelante porque el PSOE no apoyará la propuesta. «Nos parece una idea respetable e interesante, pero le hemos trasladado que no puede ser ese cambio de denominación y lo hemos justificado desde una perspectiva del respeto a las diferentes confesiones religiosas o personas que no profesan religión alguna y que tienen allí a sus familiares enterrados», explica Julio César Fuster, portavoz del grupo político que gobierna el Ayuntamiento.

Según Fuster, por ese respeto a la diversidad de creencias creen que no deben cambiar el nombre y la denominación más apropiada es cementerio municipal de la ciudad de Mérida. Recuerda además que la calle principal del cementerio ya se llama Santa Eulalia.

Miguel Valdés, portavoz de Por Mérida, defiende esta propuesta que hace porque entiende que la figura de Santa Eulalia en Mérida trasciende el sentimiento religioso y es un icono de ciudad. Y hay motivos más que de sobra, explica, para rebautizar al cementerio con su nombre. Por Mérida quiere que se debata esta semana en el pleno porque coincide con los días en los que muchos vecinos coinciden allí para recordar a sus familiares.

A este debate también se ha referido la asociación Extremadura Laica. En su página web ha publicado un escrito en el que explica que han presentado ante el registro del Ayuntamiento de Mérida un documento dirigido a la corporación municipal para que se rechace esta propuesta.

Argumenta la asociación que nombrar un espacio público como el cementerio municipal en honor a una figura religiosa podría interpretarse como una preferencia hacia una religión específica, algo que va en contra del principio de laicidad. Para los laicos no es conveniente el título de alcaldesa perpetua que tiene Santa Eulalia o la procesión de la imagen por el hospital público.