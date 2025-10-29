El cementerio de Mérida contará en breve con 576 nichos más El horario de visitas al camposanto es de 9 de la mañana a 20 horas, de forma ininterrumpida, el próximo sábado

Celestino J. Vinagre Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:00

El Ayuntamiento de Mérida está a punto de terminar la construcción de 546 nuevos nichos en el camposanto municipal. Con una inversión de 450.000 euros, se suman así recuerda a los 212 que se construyeron que en 2017 y los 424 más en 2019. Ese año además, se adaptaron y actualizaron los aseos antiguos, incluyendo la creación de un aseo para personas con discapacidad. Por último, ya en 2023 se volvieron a edificar 288 nichos en el cementerio emeritense. «A esto se añade capítulos de inversión enfocados a la introducción de riegos para el mantenimiento de las zonas verdes y la arboleda, además de la ampliación del espacio físico del cementerio», ha indicado esta mañana el delegado de Parques y Cementerio, Marco Antonio Guijarro.

El camposanto estará abierto el próximo sábado, Día de Todos los Santos, en horario ininterrumpido de 9 a 20 horas. A partir del lunes, día 3, el nuevo horario de visitas será de 9 a 13 horas y de 15 a 18 horas.

El Ayuntamiento ha preparado todos los dispositivos de seguridad, Policía Local y transporte público para la celebración del 1 de noviembre, subraya Guijarro. La Policía de Mérida tiene preparada la organización y la infraestructura para la regulación del tráfico. Habrá reserva de aparcamiento, especialmente para personas con discapacidad, para asegurar que puedan acceder hasta la puerta.

Se recomienda el uso de transporte colectivo o compartir vehículos. Para ello existe una parada de autobús (línea F, cada hora) para la llegada al Cementerio. El puesto de flores para la festividad se encuentra ya en la entrada del cementerio emeritense.

El Ayuntamiento ha realizado un mantenimiento constante, con inversiones y mejoras anuales, en el cementerio Municipal, explica el delegado. «Las actividades realizadas no son solo puntuales para embellecer, sino para mejorar las infraestructuras», concluye Marco Antonio Guijarro.