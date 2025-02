Celia se licencia en el conservatorio a los diecisiete

MIRIAM SIERRA BECERRO Lunes, 26 de septiembre 2022, 07:25 | Actualizado 10:35h. Comenta Compartir

Celia Ruiz se ha criado en un ambiente en el que se respira música. Su madre es guitarrista, por lo que desde pequeña se vio atraída por la música. A los 7 años, le dijo a su madre que quería apuntarse al conservatorio de música. Desde el primer momento en que escuchó el violonchelo en el concierto de presentación del Conservatorio Esteban Sánchez, en la calle Calvario, supo que ese era el instrumento que ella quería tocar. «El sonido me enamoró por completo y desde entonces no me he podido separar de la música», explica Ruiz.

Su madre, Inma Bermudo, le explicó que meterse en el mundo de la música era muy sacrificado, pero, esta joven de tan solo 17 años ha terminado antes de lo esperado sus estudios de música.

Grado elemental lo terminó en tres años, normalmente la duración es de cuatro, cuando tenía 10 años, mientras que el Grado profesional lo hizo en tres años, prácticamente en la mitad de su duración.

Ha acabado los estudios de música cinco años antes de lo habitual, e hizo los dos cursos de Bachillerato en uno

Además, comenzó el Grado superior, en el Conservatorio Bonifacio Gil, situado en la plaza de la Soledad en Badajoz, equivalente a una licenciatura en la universidad, cuando tenía tan solo 13 años, normalmente los estudiantes del conservatorio comienzan cuando tienen 18 años. En cada etapa el conservatorio decidió adelantarle años académicos por la gran velocidad a la que aprendía esta alumna y es que ha acabado sus estudios cinco años antes de lo habitual.

Graduarse con 17 años en un Grado superior es algo que no ocurre frecuentemente, y Celia aún no se cree aunque lo haya conseguido hacer. «Es algo que digo que lo he hecho pero yo aún no me lo creo, me ha costado bastante sacrificios y muchas horas, pero ha dado resultado», apunta esta joven.

Sin embargo, no solo ha adelantado cursos el conservatorio, sino que también en su formación educativa. En Secundaria adelantó un curso e hizo los dos cursos de Bachillerato en un solo año. Por lo que no está solamente considerada un prodigio en lo referente a la música, sino también en la formación académica.

Su mayor apoyo, es sin duda su familia. Le han estado acompañando incondicionalmente en cada etapa, han viajado con ella en cada curso que ha realizado y la han llevado a todos los concursos en los que ha participado.

Ganó el primero de ellos cuando tenía tan solo 10 años y desde ese momento ha participado en muchos tanto a nivel regional como nacional. «Estoy orgullosa de todo lo que he ganado, pero no toco por reconocimiento sino porque disfruto tocando y mejorando cada día», afirma la joven.

El mayor premio que ha ganado no ha sido un concurso, sino, explica, «el agradecimiento del público después de un concierto que he estado ensayando y estudiando durante muchas horas». Este curso ha decidido marcharse fuera de España para seguir especializándose en el violonchelo. Va a estudiar en la Universidad Mozarteum en Salzburgo, Austria. Esto va a suponer un gran reto para ella, pero quiere seguir disfrutando del violonchelo como ha hecho hasta ahora. Su sueño a largo plazo es ser concertista y solista en alguna orquesta. «Extremadura es mi región y siempre la voy a querer muchísimo, pero ahora tengo la oportunidad de darme a conocer por el mundo y me gustaría aprovechar esta oportunidad», explica Ruiz.

Pronto, por tanto, empieza una nueva etapa fuera de Mérida para seguir una carrera musical que empezó de niña.

