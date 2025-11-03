Celia Lafuente, 'Yeyi' y la comparsa La J'otra, premios Turuta de Oro del Carnaval Romano

Celestino J. Vinagre Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

El Gobierno local elige los premios que reconocen a personas y colectivos en favor del desarrollo y difusión del Carnaval Romano emeritense. La periodista Celia Lafuente, el compositor y director de agrupaciones Sergio Román Pérez, más conocido como 'Yeyi', además de la comparsa La J'otra, creada en 2002, son los galardonados con los Premios Turuta de Oro 2025.

Destaca el Ejecutivo de Rodríguez Osuna que Lafuente es uno de las referentes en el Carnaval Romano de Mérida por su calidad y su abundante creación de letras, además de fomentar la constitución de agrupaciones. Ha ganado seis primeros premios conseguidos con la comparsa 'Las Iguales' que dirige en nueve finales. Arrancó como componente de la agrupación infantil Los Desiguales en 1998. Ha participado, también, con el Coro de Mérida, en dos ocasiones, en el concurso del Carnaval de Cádiz.

«Forma parte de los autores y autoras que han potenciado la cantera del carnaval emeritense garantizando su futuro», se indica en nota de prensa por parte de Ana Aragoneses, delegada de Festejos. Su amplia actividad como autora y directora,« su defensa del papel de la mujer carnavalera y de su posicionamiento, y un currículum lleno de reconocimientos y primeros premios que la convierten en uno de los referentes activos del Carnaval Romano de Mérida», se agrega.

Mientras, 'Yeyi', esto es, Sergio Román, ha destacado su papel «fundamental» para el desarrollo de agrupaciones históricas de Mérida, tanto infantiles como adultas, donde formó parte como componente de la primera chirigota que representó el Carnaval Romano en el Carnaval gaditano con 'Los que se jartan de hachís'.

Su experiencia en la fiesta carnavalera comenzó con su vinculación con 'Los Escocíos'. Su trayectoria saltó a Los Pilinguis en 1.999. En 2002 fue uno de los autores y músicos que hicieron posible la creación de la chirigota femenina 'Las Yogurinas'. En 2003 se hizo cargo de la autoría y dirección de la comparsa femenina 'Los que Faltaban'.

'Yeyi' emprendió el proyecto de Carnaval en la Escuela consiguiendo sacar a la calle y luego a concurso durante varios años a la chirigota infantil 'Los Felixitos', vinculados desde inicio al colegio Félix Rodríguez de la Fuente.

Román ha sido motor de varias agrupaciones femeninas y de la cantera de la ciudad cuyos componentes aún forman parte de la fiesta. Con la Chirigota de Mérida, de la que actualmente forma parte, ha conseguido hasta siete primeros premios a lo largo de su historia y ha formado parte de la revitalización en estas últimas décadas del carnaval de calle. Además es el director de dos agrupaciones de la cantera 'Taratachin' y 'Taratachero' que en la próxima edición de los carnavales pasarán a la modalidad de juveniles.

Por último, es Turuta de Oro la comparsa femenina La J'otra. Creada en 2002 por Manuel González, ya fallecido, y Paco Báez. Desde entonces, «se han convertido en parte fundamental de la celebración, ya sea en concurso o en la calle». 'La J'otra' fue una de las agrupaciones que impulsaron y propiciaron que el concurso se dividiera en dos modalidades, chirigotas y comparsas, «otorgando así un reconocimiento más ajustado a las diferencias musicales y vocales que ambas proponen».

Sus inicios provienen, en gran parte, de componentes de la chirigota infantil 'Las Novatas'. El objetivo de González y Báez era crear en Mérida una agrupación femenina «más seria musicalmente hablando, cumpliendo los cánones con la comparsa pura».

En su extensa vida carnavalera, 'La J'otra' ha vivido el carnaval ilegal (fuera del concurso de agrupaciones) durante varios años, pero siempre con presencia activa en la fiesta. Decenas de componentes han pasado por esta agrupación siendo, desde sus inicios una cantera de carnavaleras que aman y participan activamente del Carnaval Romano.

La gala de entrega de los reconocimientos se celebrará el sábado 22 de noviembre en el Teatro María Luisa.