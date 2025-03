Catorce locales de Mérida participan este año en la ruta de la tapa Sentia Amarantis

A cinco euros y del 22 al 26 de mayo. La ruta de la tapa romana que organiza la delegación de Turismo en honor ... a la tabernera Sentia Amarantis de Augusta Emerita tiene este año 14 paradas. Se presentaron primero al jurado profesional en la Escuela de Hostelería para las valoraciones. Valoraron que se usaran solo ingredientes romanos y que se cocinaran siguiendo los modos que relató Marco Gavio Apicio en su libro del siglo I. La conservadora emérita del Museo Romano, Pilar Caldera, ha impartido sesiones sobre gastronomía romana a los cocineros y hosteleros de la ciudad para orientarles. La más valorada por el jurado profesional elegido por el Ayuntamiento es la de Serendipity. Eligio Díaz Álvarez, su gerente, explica que han hecho un muslo de perdiz escabechado sobre pera al mulsum con requesón y una melaza de higos, ciruelas y nueces. «Teníamos muchas esperanzas porque lleva bastante elaboración». Primero hay que hacer el escabeche, un requesón, la melaza y por último una pera con el mulsum, el vino romano con miel.

Asume el hostelero que en este tipo de eventos no hay que buscar la rentabilidad. Quizás no se gene mucho dinero vendiéndola ahora por cinco euros al público, pero participan por apoyar una evento local con mucha proyección como Emerita Lvdica. «Se va a convertir o se ha convertido ya en una fiesta muy emblemática de la ciudad. Más o menos puedes rentabilizarla, pero queremos contribuir a agrandar Emerita Lvdica».

Serendipity tiene la terraza en un lugar estratégico. Frente al Museo Romano y en la bocacalle del Teatro Romano. Agradece Eligio el esfuerzo del Consorcio y del Museo Romano por divulgar la cocina romana en el sector local. «Estamos viendo que la gente investiga y ve lo que realmente puede dar juego. Al saber más, es más exigente y tiene criterio. Eso es importante».

«No hay nada más sencillo que una zamburiña con espuma de limón para cocinar el mito del nacimiento de Venus»

El segundo premio es para un local vecino: Vía de la Tapa. También frente al Museo Romano. Su propuesta es una zamburiña a la plancha con una salsa romana y una espuma de limón. Suelen inspirarse cada edición en un mito clásico que convierten en tapa.

El año pasado, por ejemplo, fue la conversión de Cynara en alcachofa por Zeus. Por eso presentaron una plato de corazón de alcachofa que fue tercer premio en la Escuela de Hostelería.

En esta ocasión se han ido al mito del nacimiento de la diosa Venus que retrató en su cuadro Botticelli. En la mitología romana, Venus era la diosa del amor y de la belleza. Como la griega Afrodita o la oriental Astarté.

Los romanos solían representar a Venus en el momento de su nacimiento sobre una concha marina. Según creían, cuando nació los vientos la empujaron sobre una concha hasta que llegó a la isla de Cítara. Lo que hoy es Chipre. La veneraban, sobre todo en el mes de abril, por eso se le considera la diosa de la primavera.

La Venus del Mitreo es una pieza de mármol de casi metro y medio y 200 kilos que apareció en las excavaciones de la plaza de toros y se puede ver en el Museo Romano. Por eso en el bar Vía de la Tapa, que se encuentra justo enfrente del Museo, han querido este año dedicar su tapa a Venus. «No hay nada más sencillo que una zamburiña a la plancha con una espuma de limón para representar el nacimiento de Venus». José Antonio Losa es el gerente del Vía de la Tapa.

Asume que no le sale a cuenta hacerla por cinco euros, pero le compensa la promoción porque las tapas se piden mucho en la ciudad en Emerita Lvdica.

Trata el Vía de la Tapa de introducir la cocina romana más allá de la temporada de las recreaciones, pero no es fácil. La famosa salsa garum que tanto usaban los romanos no se podría comer hoy porque la hacían con vísceras fermentadas de pescado. Hay que buscar versiones para no destrozar los platos. Un falso garum, por ejemplo, podría ser el paté de aceituna con anchoas.

También el vino con miel y rosa para los asados de animales de caza. «Estamos aprendiendo mucho. Trasladar la cocina romana a nuestro tiempo no es algo sencillo. Pero seguimos estudiando».

El concejal Felipe González agradeció al anunciar los ganadores la implicación de los participantes en la Sentia Amarantis. Todos los platos se habían hecho con rigor histórico y demostraron los participantes un estudio previo antes de meterse en la cocina.