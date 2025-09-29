La Casa de Cultura de Nueva Ciudad de Mérida mejorará su eficiencia energética

A concurso las obras de mejora de eficiencia energética de la Casa de la Cultura de Nueva Ciudad por 81.999,96 ... euros. Tienen un plazo de ejecución de dos meses. Se van a sustituir las luminarias existentes y reducir la potencia instalada pero con una iluminación mayor a la existente en la actualidad, así como se van a instalar nuevos equipos de climatización en las salas.

El centro de Nueva Ciudad tiene un auditorio con una capacidad para 324 personas y de varias salas destinadas a oficinas para cursos y reuniones. Además tiene otra sala específica donde realizan sus ensayos y actividades la Escuela Municipal de Teatro. También tiene actividad como centro de mayores disponiendo de cuatro salas destinadas para tal fin y una cafetería.

Con un dimensionado de las instalaciones de iluminación y calefacción «que no producen rendimientos adecuados» y un consumo energético elevado, se considera necesario la mejora y sustitución de las mismas, mejorando su calidad y reduciendo el consumo, explica la Delegación de Urbanismo que encabeza Silvia Fernández.

La delegada ha recordado que anteriormente ya se hicieron las actuaciones que eran «urgentes de hacer». Entre ellas cita, por ejemplo, baños accesibles que no existían y la renovación del ascensor. «En este caso vamos a actuar sobre la finalización del trabajo de cambio de luminarias, ya hicimos una fase anteriormente y lo que es más importante, la renovación integral de todo el sistema de climatización, tanto para el frío como el calor», agrega Fernández.