Exterior de la Casa de Cultura de Nueva Ciudad. HOY

La Casa de Cultura de Nueva Ciudad de Mérida mejorará su eficiencia energética

Se sustituirán las luminarias existentes y aunque se reducirá la potencia la iluminación será mayor en este edificio de la populosa barriada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:12

A concurso las obras de mejora de eficiencia energética de la Casa de la Cultura de Nueva Ciudad por 81.999,96 ... euros. Tienen un plazo de ejecución de dos meses. Se van a sustituir las luminarias existentes y reducir la potencia instalada pero con una iluminación mayor a la existente en la actualidad, así como se van a instalar nuevos equipos de climatización en las salas.

