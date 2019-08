La carretera que une Mérida y Don Álvaro aún no se ha recepcionado Lunes, 26 agosto 2019, 08:31

Aunque la carretera que une Mérida con la localidad de Don Álvaro lleva ya tiempo abierta al tráfico con normalidad después de las obras de ampliación y mejora, el expediente de la misma no se cerrará definitivamente hasta que no finalice el acto de recepción de la obra entre la Diputación de Badajoz, a quien pertenece la obra, y el contratista. Debido a este mes de vacaciones, la Diputación afirma que aún no se puede concretar la fecha de dicho acto de recepción.