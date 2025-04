Ni la lluvia frena a los fieles a la Farinato de Mérida

Termina la octava Farinato de Mérida y mantiene su idilio la prueba con la ciudad. Ni la lluvia en la última sesión frenó las ganas ... de sortear los siete kilómetros plagados de obstáculos. Gusta a los atletas el Guadiana. Volvieron los 'farinators' al río y al Guadianilla. A San Lázaro y al Albarregas. Y con retos ya conocidos como la cuerda, el koala y la alambrada en el suelo embarrado.

Rubén Morán, el organizador de Farinato, hace un balance positivo. «Ha ido perfecto. El sábado tuvimos a más de doscientos niños por la mañana y por la tarde más de cuatrocientos durante todo el día.».

El domingo ha sido algo más deslucido por la lluvia, pero sin lastrar la participación. Nadie se quedó en los cajones de salida. Los más de setecientos apuntados salieron, más otros muchos por libre. «La afición de Mérida hacia Farinato es muy grande ya, estamos muy contentos». Cree el organizador que da incluso a los participantes un aspecto más épico. El formato de obstáculo y barro motiva más si además se hace con lluvia. «Desluce, pero gusta mucho. Han disfrutado los que han hecho el recorrido lloviendo y eso se nota cuando llegan a meta».

Los retos de suspensión se complican porque hay que hacerlas con las manos frías y sin fuerza para agarrar. Han puesto además este año un koala de veinte metros y la subida de cuerda la colocaron en el acueducto. Ya para finalizar algunas monkeys cortas. «Después de ocho años en Mérida podemos decir que somos más de aquí que mucha gente. Nos sentimos como en casa. La parte de negociación con el Ayuntamiento es fenomenal porque hay una relación de confianza plena en las dos partes».

Ese trabajo de tanto tiempo permite crecer al evento. No tanto en número, pero sí en planificar en el río un formato más espectacular. «Para nosotros es muy importante. Es la única que se ha mantenido ocho años. Hemos jugado con otras sedes, pero en Mérida no hemos fallado nunca y eso es por la sintonía entre la organización y el Ayuntamiento».

Entre los que subió al primer cajón del palco, Daniel Castaño. De veintiséis años. Vino a Mérida desde Salamanca. Ganó en su cuarta Farinato de Mérida. «La carrera ha sido muy rápida, yo esperaba menos pista pero no se me ha resistido ningún obstáculo». La hizo en treinta y dos minutos. Empezó hace seis años a probarse en este tipo de desafíos deportivos. «Me gusta porque no es un deporte fácil como el fútbol». Primero fue atleta puro, haciendo carreras de media distancia, luego se pasó al duatlón y ahora entrena el cros fit. «Es una evolución natural, poco a poco vas encontrando otras motivaciones».

Y entre los muchos grupos que saltaron ayer juntos y de la mano sobre la leña ardiendo en el suelo de la línea de meta, el Tercio Nuevo de Provincia. Un grupo de diez amigos que entrena en Sevilla casi a diario y que se preparó la Farinato en el Guadalquivir. Ejerce de portavoz Fernando Martínez. «Cuando vas en grupo no hay nada difícil, todo se hace más fácil, nos ayudamos y avanzamos juntos». Se les atragantó un poco la cuerda. Estaba tan mojada que resbalaba a cada impulso que cogían. «Es la primera vez que corremos en Mérida y nos vamos con ganas de repetir».

Recomiendan el cros fit a los que les guste el deporte entre amigos. Ellos empezaron quedando para correr una o dos veces por semana.