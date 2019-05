La carpa de escritores se quedó pequeña para escuchar al hispanista Ian Gibson

La carpa de escritores de la Feria del Libro de Mérida se quedó pequeña ayer para acoger a toda la legión de seguidores de Ian Gibson. «El mejor hispanista español», como lo definió el presentador, Juan Carlos Acosta, fue el encargado de inaugurar la XXXVIII edición de esta cita cultural de Mérida que se prolonga hasta el domingo. Acompañó también a los anteriores el alcalde de Mérida en funciones, Antonio Rodríguez Osuna.

Tuvieron que abrir la parte trasera de la carpa y poner sillas fuera, en la tierra, porque la gente no paraba de llegar y acomodarse para escuchar a Gibson.

Aunque el sonido era bastante malo y la gente, sobre todo la que estaba sentada en las últimas filas e incluso fuera de la carpa, se quejó de ello, Gibson supo captar la atención de los que allí se encontraban.

«El trabajo de un biógrafo es muy importante para conocer al ser humano», dijo el escritor

Porque habló, entre otros temas, de la importancia de las biografías, que van mucho más allá de contar la vida de alguien en el caso de escritores como Federico García Lorca o Shakespeare. «Una biografía solo puede ser un aproximación a un misterio. No hay biografía definitiva y las que yo he hecho son solo aproximaciones a vidas muy complejas. El trabajo de un biógrafo es muy importante para conocer al ser humano», dijo. Y añadió que, si no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos conocer a los demás.

Hoy, segundo día de feria, hay actividades en el parque López de Ayala desde las 11 de la mañana. A esa hora comienzan unas jornadas de Radio Educativa en la calle, organizadas por la Consejería de Educación y Empleo. Será en la carpa joven.

'Los cuentos de Mel-Albín', una compilación de cuentos de tradición popular, están dirigidos especialmente a escolares, que podrán disfrutar de ellos en dos sesiones, 12.15 y 13.00 horas. Será en la carpa de escritores.

A las 17.30 se entregarán los premios del Concurso de Poesía Visual 'La Mirada de Calíope' y se presentará el Cómic 'Impulso' de la Fundación Atenea.

A las 19.00 horas, como todos los días de feria, comenzarán los talleres infantiles. A esa misma hora Antonio Orihuela presentará 'Qué tarde se nos ha hecho', editado por la Editora Regional de Extremadura.

También se reunirán varios autores para rendirle homenaje a Ángel Campos Pámpano y el escritor Jaime Covarsí presentará 'El Roman de Flamenca' y 'Lucharé por encontrarte'.

Para cerrar el segundo día de feria antes de la actuación musical, Samuel Rodríguez y Espido Freire presentan la obra del primero 'Universo femenino y mal', que en realidad es un estudio crítico de la narrativa de Espido Freire.

La actuación musical correrá a cargo de Jesús Cuervo y los Infiltrados.