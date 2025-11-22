El Carnaval Romano se da un homenaje en el 'María Luisa'

A poco más de dos meses de las semifinales del concurso del Carnaval Romano, los carnavaleros emeritenses empiezan a precalentar. A reactivar el 'María Luisa'. ... El teatro acogió este sábado por la mañana, con las butacas a rebosar de público, la gala de los premios Turuta de Oro 2025. Un acto de fiesta y de reconocimiento a la vez. El anticipo simbólico de que el Carnaval, ahora sí, está a vuelta de la esquina aunque queden esos dos meses para el inicio del concurso y dos meses y medio para el fin de semana fuerte de la celebración de Don Carnal.

La periodista Celia Lafuente, el compositor y director de agrupaciones Sergio Román Pérez, más conocido como 'Yeyi', además de la veterana comparsa La J'otra, creada en el año 2002, han sido los galardonados con los premios que reconocen a personas y grupos por su participación e impulso del Carnaval de la capital de Extremadura.

A la periodista se le concede el premio, en palabras del Ayuntamiento, por ser uno de los referentes en el Carnaval Romano «por su calidad y su abundante creación de letras, además de fomentar la constitución de agrupaciones». Lafuente ha ganado seis primeros premios conseguidos con la comparsa 'Las Iguales' que dirige en nueve finales. Arrancó como componente de la agrupación infantil Los Desiguales en 1998. Ha participado, también, con el Coro de Mérida, en dos ocasiones, en el concurso del Carnaval de Cádiz.

Ampliar Reconocimiento a 'Yeyi' y los niños de la Escuela del Carnaval. HOY

Celia Lafuente. HOY

Yeyi', esto es, Sergio Román, es premiado por su trabajo fundamental para el desarrollo de agrupaciones históricas de Mérida, tanto infantiles como adultas, donde formó parte como componente de la primera chirigota que representó el Carnaval Romano en el Carnaval gaditano.

Ex de 'Los Escocíos' y 'Los Pilinguis', fue uno de los autores y músicos que crearon la chirigota femenina 'Las Yogurinas'. Además impulsó el proyecto de Carnaval en la Escuela consiguiendo sacar a la calle y a concurso durante varios años a la infantil 'Los Felixitos'.

Por último la Turuta de Oro es para la comparsa femenina La J'otra, creada en 2002 por Manuel González, ya fallecido, y Paco Báez por ser «parte fundamental de la celebración, ya sea en concurso o en la calle».

La gala de este sábado se cerró con la actuación del gaditano Cuarteto del Gago, que se alzó con el primer premio en el concurso oficial de agrupaciones de Cádiz, en su modalidad con el tipo 'El Ku Klux Klan Klan'.