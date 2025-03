El Carnaval de Mérida ya tiene sus finalistas para el jueves

Tiene el COAM ya finalistas . De madrugada subió el jurado al María Luisa y leyó el listado. Cuatro chirigota y tres comparsas. A las tres ... se anunció la última criba del jurado. Kamándulas, Lokácostao, La marara y Sabemos lo que queremos de La chirigota de Mérida en chirigotas. Iguales, Coleccionistas de Alegría y La jotra en comparsa. El jueves les espera el teatro.

Cerró el María Luisa dos sesiones de un Carnaval muy destilado. Regalo para el público. Cerraron las Fanáticas. A las dos menos cuarto asomaron la damas de Mérida por el teatro. Hola aquí estamos. La catequista de Santa María, la mujer de la procesiones y la que va a la plaza de toros. La dama que va siempre por delante. Y entró Carolina La Chispa. La pregonera. Cameo de oro.

Y luego cantaron a las normas preestablecidas. Las mujeres chirigoteras contra el machismo del Carnaval. Se quedaron con ganas de volver. Cumplir un sueño otra vez, dijeron. A las dos y cuarto de la madrugada se bajó el telón. Se acabaron las semifinales.

Empezó la segunda semifinal cinco horas y media antes con Lakacóstao. Los ganadores del año pasado llenaron su repertorio a su tipo y acordándose de los que hacen letras cerrando siempre las estrofas con Osuna, Osuna, Osuna y más Osuna. Estarán en la final. Y apuntan alto. Candidatos a revalidar.

Entraron luego las Jotras. Recrearon el barrio de La Paz de los setenta. Derribado hace tiempo pero muy en la memoria de los vecinos de Mérida todavía. Un poblado blanco y mestizo lleno de familias humildes. La Paz colonizó anoche el centro. Mucho toque de flamenco. Presumen de barrio y de flamenco. Estarán en la final.

La locura la puso Sabemos lo que queremos. La chirigota de Mérida canta a la salud mental. Para volverse loco con lo caro que está todo. Sube la luz, el papel, la piedra y las tijeras. Loco, loco, loquito estoy por verte sin mascarilla y sacarte esa sonrisa. Rima para el público. Aplauso mayúsculo. Muchas letras se ha llevado el teatro. Una caja de bombones. Se acordaron de los que no ven. De los del gallineros y los que están en asientos de visión reducida. Papelillos repartieron por todos los rincones. Me llaman loco porque he comprado la entrada en el palco en la fila de atrás. Una canción. Concentración. Concentración. Les pide Javi. Vertiginosa sucesión de canciones fallidas a posta. ¡Si esto es estar loco, quiero volverme loco cada día un poco más¡ En la final y muchos ven en esta locura al ganador de este año.

Fue uno de los grupos que más se ha reinventado desde cuartos. Se colgó Félix del techo para cantar el estribillo. Muchos años juntos y se nota. Y además han fichado a Juanan, de los Coleccionistas. Que hará doblete el jueves. Estará también con los coleccionistas en comparsa.

Más que consolidadas está en Mérida la comparsa de las hermanas Báez. Revolucionarias que miran de frente y con la bala en la garganta. Los que faltaban es la voz de una familia siempre, pero este año más que nunca. Pasodoble muy crítico a los que buscan puntos fáciles para la final. Piden que se trate a todos por igual. Mérida eres la única que en Carnaval me revolucionas. Se desgañitaron por la sanidad pública. Pase de oro le pidieron desde el público. Disfrutaron más que en cuartos. No pelearán este año la final. Dejar a Los que faltaban fuera de la final demuestra el nivel del concurso de este año.