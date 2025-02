Carmen, de niña acogida a madre y empresaria

Antonio Gilgado Mérida Jueves, 18 de enero 2024, 07:33 | Actualizado 10:18h. Comenta Compartir

Cuando Carmen habló en 2016 con Miriam, le contó a la periodista de HOY que en un centro de menores solo lloras ante tu almohada. Ahora cuenta cómo fueron algunas de esas noches de llanto. Lo hace con un libro al que ha titulado 'Marionetas rotas'. Se explica por sí solo. Fue a partir de esa conversación cuando empezó a escribir parte de su historia. Lo recordado se presenta mañana en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida a las siete. Huye del morbo de los que solo se interesen por conocer a alguien a quien dejaron con quince días en la Casa Cuna de Hernán Cortés de Badajoz, luego se fue al Núñez de Balboa y de allí al San Juan de Bautista. Y va a lo relevante.

La institucionalización de la infancia está resuelta si solo se habla de comida, cama, ropa o campamentos de la Junta en verano... Lo que los técnicos llaman necesidades básicas cubiertas de los menores. Pero nadie aborda las carencias emocionales entre los muros. Porque algún día serán adultos. Carmen pidió a los catorce que le buscaran una familia. Salió. Estudió luego empresariales. Ahora tiene su propia empresa en Mérida y es madre de tres niños. «Yo he colaborado con los centros ya de adulta. Les cuento mi historia a los chicos. Detecté que necesitaban algún referente para tomar decisiones sobre su futuro».

Los jóvenes están perdidos. A los dieciocho se van fuera y muchos no saben muy bien qué hacer. Hay quien retorna con sus familias biológicas. Aunque si han pasado su infancia en un centro es porque seguramente sus padres no podrán tampoco ayudarles ahora. Pero el sistema te obliga a tomar una decisión. Hay chicos que han sufrido maltrato y con padres adictos y presidiarios. De ahí lo de marionetas rotas. Al antojo, cuenta Carmen, de los que ven expedientes de Infancia en la administración y a los dieciocho esos expedientes van a una carpeta.

Una adopción. Pasar por una familia de acogida puede ser un puente hacia un futuro. Romper con lo esperado. Si uno vuelve a una familia de adictos y maltratadores, quizá acaba repitiendo patrones. Ante el abismo de no tener nada, regresas y repites. Por eso habla Carmen de derribar las estructuras biológicas. «En un centro no sabemos los que es un hogar. Te crías sin referentes adultos que te enseñen cuestiones cotidianas. Aprendes de otros niños». Habla de navidades sola, de cumpleaños sin nadie y de situaciones de desamparo emocional. «No quiero que lean el morbo de mi infancia. Espero que mi libro sirva para que los jóvenes valoren lo que tienen. Que un hogar normal no está al alcance de todos». Y a los que ahora están en las casas de acogida, que vean que se puede salir de la falsa burbuja.

Sabe por experiencia propia que cuando tienes doce o trece años y estás bajo tutela ya crees que vas a estar marcado de por vida. Que serás una adolescente problemática a los ojos de los demás. «Tengo la necesidad de contar que puedes desarrollar una vida familiar y profesional». Pero hay que sacrificar parte de tu pasado biológico. Y eso no es fácil. Se trabaja mucho con los padres que van a adoptar menores y muy poco con los niños que van a ser adoptados. Si los padres de acogida esperan una paternidad similar a la biológica que se olviden. Y hay tendencia a culpabilizar siempre al menor ante una adopción frustrada. Sale mal por que el niño no se adapta. «Por muy problemáticos que sean los padres, ningún niño quiere estar con otros que no sean los suyos».

Hay que ir a la raíz. Trabajar con las familias vulnerables. Tiene Carmen una asociación de ayuda a la infancia vulnerable y habla con padres que quieren adoptar o acoger. Les dice siempre que no esperen a un niño agradecido. Que llevan encima una mochila. Y quizás, con el tiempo, lo entiendan. Ella pidió a los trece años que le buscaran una familia. Sabía que no volvería a la biológica y que a los dieciocho no tendría a nadie. «Somos prisionero sin haber cometido ningún delito. Los adultos nos condenan a pasar nuestra infancia en un centro». Como marionetas.

