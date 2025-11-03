La campaña de poda de arbolado se intensifica con la llegada de noviembre

Pleno otoño y comienzo de la poda de arbolado urbano en Mérida. En realidad, se intensifican los trabajos de eliminación selectiva de ramas y brotes ... porque, asevera la Delegación de Parques y Jardines, el grupo de poda no detiene los trabajos en ninguna fecha del año, pero es a partir de comienzos de noviembre y hasta finales de marzo cuando se redoblan los trabajos por la ciudad.

Ya se están viendo árboles recortados por diversas zonas de la capital extremeña. Tanto en algunos de porte mediano, como naranjos, presentes sobre todo en calles del centro, como en otros de tamaño grande, como los plataneros que dominan calles como, por ejemplo, la Ronda de los Eméritos.

Parques y Jardines informa a HOY que un equipo de trabajo compuesto por 11 personas se centran en estas labores de poda. Específicamente, en este inicio del otoño, un grupo de 4-5 personas sale a las calles con plataforma de poda de hasta 18 metros de altura, astilladora y camión para retirada de restos .

En el período diciembre y hasta marzo se añade otro grupo de 4 personas que trabaja sobre andamio para poda de arbolado de menor altura. Fundamentalmente lo hacen en calles y en plazas con de naranjos y aligustres. A esto se añaden trabajos menores de mantenimiento realizados por personal de mantenimiento de zonas. Son realizadas normalmente por dos personas y con furgón y recogida con camión.

Material

En cuanto a los medios materiales utilizados básicamente son tres camiones de distinto tonelaje. Uno, un camión tipo caja abierta de 10 toneladas, con grúa y plataforma elevadora trasera. Y dos camiones caja también pero menos de 3.500 kilos, con plataforma elevadora trasera. Al mismo tiempo se dispone de maquinaria astilladora -trituradora de restos.

También está habilitado un retén de emergencia para actuaciones urgentes debido a daños meteorológicos, esto es, fuera de la campaña ordinaria de poda de cada año.

Ampliar Actuación en plataneros de la calle Ronda de los Eméritos. J. M. Romero

La Delegación de Parques y Jardines planifica un recorrido de actuación, a la que se suma también las peticiones que realizan vecinos alertando de árboles en riesgo de caída o que necesitan podas urgentes y no han sido realizadas con anterioridad.

De esta forma, el calendario de actuación entre noviembre y diciembre incluye con certeza trabajos en la Ronda de los Eméritos, entre la barriada de Las Abadías y la Zona Norte; la plaza Rigoberta Menchú, en la barriada de La Calzada; la calle Baldomero Díaz Entresoto, en la Zona Sur; calle Santa Lucía, otras vías del centro urbano y de la zona del Barrio; calles de la barriada de La Corchera; el parque del Valle del Albarregas; el parque de las Siete Sillas; y diversas calles de la Zona Norte.

A estas ubicaciones se pueden sumar otras que por carácter de urgencia se vean convenientes desde el servicio de Parques y Jardines.