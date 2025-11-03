HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Poda de naranjos en la Puerta de la Villa.

Poda de naranjos en la Puerta de la Villa. J. M. Romero

Mérida

La campaña de poda de arbolado se intensifica con la llegada de noviembre

La Zona Norte, Los Bodegones-Zona Sur y calles del Barrio y la zona centro son las primeras en contar con esos trabajos

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:25

Pleno otoño y comienzo de la poda de arbolado urbano en Mérida. En realidad, se intensifican los trabajos de eliminación selectiva de ramas y brotes ... porque, asevera la Delegación de Parques y Jardines, el grupo de poda no detiene los trabajos en ninguna fecha del año, pero es a partir de comienzos de noviembre y hasta finales de marzo cuando se redoblan los trabajos por la ciudad.

hoy La campaña de poda de arbolado se intensifica con la llegada de noviembre