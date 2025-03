Los campamentos de verano también enseñan a conducir

MARÍA ISABEL HIDALGO Lunes, 18 de julio 2022, 07:44 Comenta Compartir

Un ceda el paso no es como un stop. En un ceda el paso miras, te paras y si no viene nadie pasas, pero en ... un stop obligatoriamente tienes que parar». Así explica Alejandro Pozo a sus 11 años como se debe circular según indican dos señales que muchos adultos no interpretan adecuadamente.

Alejandro es uno de los 863 alumnos de los centros escolares de Mérida que recibió formación en educación vial el pasado curso. Estas actividades van más allá del calendario escolar y durante los campamentos de verano programados por el Ayuntamiento de Mérida también se imparten talleres organizados por Cevimer (Centro de Educación Vial de Mérida) con el objetivo de enseñar a los más pequeños a circular seguros por la ciudad. Un circuito con rotondas, stops, ceda el paso y pasos de peatones es el lugar de aprendizaje para que los «nuevos ciudadanos que vamos a tener circulando por Mérida aprendan a moverse con seguridad y a respetar a los peatones», como destaca el delegado municipal de Seguridad Ciudadana, Marco Antonio Guijarro. Dos policías locales regulan el tráfico a algo más de una decena de jóvenes que circulan por el circuito; bien en vehículos de movilidad personal –así llaman a los patinetes eléctricos– o en karts que funcionan a pedales simulando la conducción en la vía pública. Juan Antonio Fernández, policía local del Consistorio emeritense, señala que lo que pretenden estos talleres, aparte de que los jóvenes se diviertan, es que adquieran autonomía como peatones. Para ello, antes de iniciar la conducción de los diferentes vehículos se explica el significado de las señales. «La mayoría ya las conocen porque a lo largo del año visitamos todos los centros escolares de la ciudad para dar nociones de educación vial», comenta. En este sentido, Marco Antonio Guijarro recuerda la importancia de esta labor que desde Cevimer se lleva a cabo, no solo en verano, sino durante todo el año en los centros escolares de infantil, de primaria y la ESO. «Los centros educativos y los de mayores concentran a la población con mayor riesgo; de ahí que nos centremos en ellos», destaca el concejal. En la misma línea, la delegada de Diversidad Funcional e Inclusión, Susana Fajardo, recalca la importancia de que los niños «tengan nociones de circulación y seguridad vial». Por otro lado, Guijarro subraya que en estos talleres también se fomenta el uso del transporte urbano, de forma que los usuarios aprendan a valorar la importancia de la sostenibilidad, el civismo y la solidaridad. Patinetes eléctricos El mayor problema de circulación lo ocasiona el patinete eléctrico debido al vacío legal que hay respecto a estos vehículos. «Es un vehículo más y no hay que obviarlo», comenta Fernández. Por este motivo este año han adquirido seis patinetes eléctricos para su uso en el circuito. «También para que los niños vean que a día de hoy no es un juguete», añade. El agente señala que hasta que este vehículo de movilidad personal no se regule por ordenanza municipal, no habrá una ley regule su uso. Es decir, una ley que indique a partir de qué edad podrá utilizarse y unas normas más específicas para su circulación, pues pese a que muchos lo comparan con una bicicleta, el policía comenta que el patinete tiene menos estabilidad y alcanza más velocidad, por lo que el usuario va más desprotegido. Los jóvenes de Mérida pueden presumir de su formación en educación vial. Unos conocimientos que reciben todo el año.

