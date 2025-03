Caminata en Mérida por amputados y niños TEA

Antonio Gilgado Mérida Lunes, 6 de noviembre 2023, 07:28 Comenta Compartir

La primera edición de caminos solidarios fue un éxito. Casi mil caminantes por Mérida ayudaron a Afam, los familiares de enfermos de Alzheimer de Mérida. Se abre ahora la inscripción para la segunda. En esta ocasión para Emeritea y Andade, que también necesitan financiación y visibilidad. La han programado para el domingo 18 de febrero. El mismo formato que la anterior. Tres itinerarios. La de 35 kilómetros sale de Calamonte y discurre por El Pocito y Arroyo, de donde arranca la segunda de veinte kilómetros.

La tercera ya en la presa de Montijo y sigue por la margen izquierda del Guadiana hasta los Milagros. Las inscripciones se han abierto hoy para mil caminantes. Al frente de la organización está José Luis Rodríguez, de Caminos Romanos, experto ya en rutas para ayudar a las asociaciones de Mérida. Dice que si ofreces a la gente un itinerario bien organizado, con avituallamientos, señalización y recorrido que sorprenda, el público responde. Por eso no descarta llegar a los mil quinientos. Su objetivo es el de siempre, dar todo lo recaudado en las inscripciones a colectivos de la ciudad con proyectos sociales en marcha. Ya se pueden apuntar los interesados: 20, 18 y 16 euros según la distancia.

Emeritea tiene un local desde hace dos años en Nueva Ciudad, pero le faltan fondos para una obra mínima con la que abrir un centro que ofrezca terapias a niños TEA en la ciudad.

Emeritea quiere que haya terapias para los niños en la ciudad y Andade ayudar a los que necesitan prótesis

Emeritea se conoce en Mérida por el empuje y el empeño de Laly Parra, que agrupó a familias de la ciudad con niños con este trastorno. No existía en Mérida hasta entonces una asociación que luchara por sus necesidades. Miguel Pizarro explica que muchos padres tienen que ir varios días a la semana a Apnaba, en Badajoz. Tener un centro en Mérida aliviaría los kilómetros, la carretera y la calidad de vida de los niños. Pero no es sencillo. Homologarlo según pide el Sepad requiere de una inversión a la que no llegan, de momento. Aunque en Caminos Solidarios no persiguen recaudación. Es más importante, explica, la visibilidad, que la gente conozca el trastorno. Las terapias son la base para el desarrollo futuro. Resultan efectivas si las dan especialistas y en su entorno. «Son niños muy inteligentes, pero se mueven por sus intereses. Yo tengo la suerte de tener una terapeuta experta en TEA y podemos trabajar también en casa según nos va orientando. Pero hay otras familias que no tienen eso. Cuanto más minutos al día consigamos que el niño esté conectado con la sociedad y menos en su mundo particular, mejor».

Poca gente sabe, por ejemplo, que en Mérida no hay un Aula TEA en secundaria. Tienen que ir a un instituto de Almendralejo. O que las dos de primaria tienen las plazas muy limitadas. Seis o siete. La mayoría se quedan fuera. Al ser algo invisible, explica Pizarro, no se conoce, las necesidades no se tienen en cuenta y a veces hay rechazo. «La sociedad debe estar preparada para entender, por ejemplo, que un niño autista puede tener una rabieta o no respeta los turnos, lo que realmente buscamos es una concienciación social. Esa convivencia nos ayuda mucho y nos beneficia a todos».

Cree que un centro en Mérida ayudaría a entender mejor el trastorno o habría más detección precoz. Sigue habiendo en la ciudad niños sin diagnosticar. Y agradecen la implicación de otros padres por fomentar la convivencia en las aulas. «La labor que se está haciendo en el colegio García Lorca, por ejemplo, es impagable».

Visitas en el hospital

José Luis Quesada es el delegado en Extremadura de Andade, la Asociación Nacional de Amputados de España. Le amputaron de un día para otro, por una infección, las dos piernas en 2017. «Para mí fue reconfortante que estando en Madrid en el hospital me visitaran amputados. Tenía muchas dudas y mucho miedo. Y ellos me calmaron. Nunca piensas que te va a tocar esto, pero cuando te toca, te metes en una realidad que nunca antes habías vivido». José Luis ejerce ahora su voluntariado en la región. No había nadie en Extremadura que visitase en los hospitales a los pacientes que sufren lo que él pasó. Hay un trabajo emocional intenso para afrontar un cambio de vida tan radical. «Primero pasas por un duelo porque tú ya no eres el que eras antes y no lo vas a ser. Y luego necesitas optimismo para el día a día». El jueves, por ejemplo, estuvo con un hombre de 52 años que había perdido una pierna y empezó la rehabilitación en el Hospital de Mérida. «Cuando me ven caminando con las dos prótesis les genera esperanza y ganas de intentarlo». Andade presta apoyo psicológico y jurídico porque muchos amputados han sufrido accidentes de tráfico y los juicios con aseguradoras suelen ser complejos. También han puesto en marcha un banco de prótesis. Son muy caras y algunos pacientes que ya no las necesitan las donan para que se las den a otros amputados de países en los que no hay acceso. «Nosotros estamos muy agradecidos con esta ruta que se organiza. Nos pasa igual que a Emeritea, necesitamos visibilidad, que vea que la gente amputada puede andar y caminar. Incluso podemos poner un último tramo específico para caminantes amputados».

Hace un llamamiento José Luis a no esconder las prótesis. «La podemos lucir, poner colores y darle vida. Nos va ayudar mucho a superar prejuicios».

Comenta Reporta un error