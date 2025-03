Los camareros de la Conferencia de San Vicente de Paúl

Antonio Gilgado Mérida Viernes, 10 de noviembre 2023, 08:16 Comenta Compartir

Veintiún años tiene Luis Adonis Peña. Siete meses viviendo en Mérida. Acaba de conseguir la residencia y ahora busca un trabajo para quedarse en la ciudad. Por eso acudió a la Conferencia San Vicente de Paúl. Ha hecho con ellos un curso de camarero de barra y mesa. Y por las tardes hace otro en la Escuela de Hostelería. En Ecuador trabajaba en la barra y quiere hacerlo también en Mérida. «Aquí es más exigente, pero me gusta mucho, es más profesional y elegante». Paola Andrea tiene 38. Ahora se cumple un año desde que llegó de Colombia. Su primer empleo en la ciudad fue en La Extremaña, en Benito Toresano. «A mí me gusta hablar y la hostelería me va bien por la comunicación y la interacción con los demás». Se quedó en paro tras la campaña de verano y busca más oportunidades en la ciudad. Por eso se apuntó al curso de camarero y barra que organiza la Conferencia de San Vicente. Hará las prácticas en La Milanesa. «Es una forma de conseguir contactos para saber donde puedo trabajar luego. En La Extremaña estuve muy bien. Ahora espero que aquí también me vaya igual». La historia de Luisa Caterine es muy parecida. Tampoco mucho tiempo en Mérida. Catorce meses. Sus prácticas son en El Parador. Lo suyo es la atención al cliente, cuenta. Por eso lo de especializarse en la hostelería. Y por último Cristina Barrero. Diecisiete. Vecina de El Prado y con ganas de aprender. Su vocación es la psicología y ve en la hostelería una forma de pagarse los estudios y ahorrar para un futuro, pero quiere formarse también como hostelera para que le llamen.

Claudia Guerra es la presidenta de la Conferencia de San Vicente de Paúl en Mérida. Entregó ayer los diplomas a una docena de jóvenes de la ciudad a los que ayudan a conseguir un empleo. Lo imparte la oenegé porque se presentan al Actívate de la Diputación de Badajoz.

Han seguido la línea que ya arrancaron el año pasado cuando formaron a una docena de desempleados para trabajar como camareros de piso. Fue un éxito. La mayoría de los que hicieron la parte teórica con ellos luego se quedaron en los hoteles y en los pisos turísticos donde terminaron las prácticas. Han visto que en Mérida la hostelería sigue demandando trabajadores y han preparado ahora a una docena de jóvenes.

«El año pasado, la mayoría se quedó en la empresa donde hicieron las prácticas, hacemos cursos pensando en el empleo»

Agradece la Conferencia la implicación de las empresas por abrirse a este tipo de prácticas laborales. «Es la continuación de un programa más amplio que tenemos. Diseñamos cursos con prácticas en empresas que sirvan realmente para encontrar un empleo». El de camareros de barra y mesa es posible gracias a los restaurantes que ofrecen para las prácticas . «Hay muchas posibilidades de que los chicos se integren. Si no lo hacen, seguiremos insistiendo. Y después, volveremos a insistir hasta que consigan un empleo». Recuerda la presidenta que ayudan, sobre todo, a jóvenes de San Lázaro y Juan Canet. «Queremos que los chicos de estos barrios tengan las mismas oportunidades laborales».

En la entrega de diplomas también estuvo Catalina Alarcón, la delegada de Servicios Sociales y Ana Belén Valls Muñoz, de la Diputación de Badajoz. Alarcón animó a los participantes a buscar oportunidades en un sector que genera mucho empleo en la ciudad y que cada vez es más especializado.

Los participantes también agradecieron la oportunidad que han encontrado en estas sesiones. Para algunos, explican, las cosas no son tan fáciles como parecen porque parten de cero. No es un mal sitio la Conferencia para partir de cero.

Temas

Mérida

Comenta Reporta un error