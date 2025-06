«Calatrava nos muestra que con talento, cualquiera puede llegar lejos»

La delegación de Cultura ha iniciado este mes un ciclo para que los vecinos de Mérida conozcan mejor a José María Calatrava. Cada jueves, a ... la siete, en la Asamblea, se habla de Calatrava y de la eterna lucha entre absolutistas y liberales. Mañana interviene el doctor Juan Sánchez González. Participa en estos actos también el investigador José Caballero, que conoce bien la Mérida de 1800 en la que vivió Calatrava.

–En qué marco situamos a Calatrava en la ciudad.

–Tenemos que colocarnos a finales del diecinueve. Nace en 1781 y ese final de trayecto del siglo dieciocho es una época muy gris en Mérida. Estamos al final del antiguo régimen y hay muchas dificultades con una demografía muy lastrada. Con escasamente cuatro mil vecinos en la ciudad.

–Supongo que las dificultades no serían iguales para todos.

–Era un momento muy duro para todos. Hay cartas de las congregaciones religiosas donde se quejan los superiores del mal estado de los conventos, que en esa época había muchos en la ciudad. Había mucha necesidad.

–¿Le da eso más mérito a la figura de Calatrava. Destacar en un contexto tan complejo?

–Calatrava es hijo de un funcionario del Ayuntamiento de Mérida. De un escribano procedente de los Santos de Maimona. Muestra inquietudes desde muy joven y se forma con un fraile dominico en el convento de Santo Domingo, en San Andrés. Allí estudia letras y derecho, pero las enseñanzas medias las hace en el seminario de San Atón de Badajoz. Deja la teología y se va a estudiar jurisprudencia a Sevilla. Ese fue su gran salto. Destaca en el estudio de la jurisprudencia y acaba en la corte como un alto representante político y una eminencia jurídica. Participa en la abolición de la Inquisición y hay quien lo sitúa entre los que primero desarrollar la idea de moción de censura. Por eso preside las Cortes y el gobierno en 1837, por sus planteamientos legislativos.

–¿Su liberalismo pudo haberlo respirado en Mérida?

–Calatrava era un liberal claro. Por eso Fernando VII lo persigue y se tuvo que exiliar, pero ese liberalismo quizá vino de sus estudios y sus lecturas, pero no de la Mérida la época. En ese momento ni tan siquiera se había iniciado en la ciudad los movimientos comerciales para hacer negocio con la lana del lavadero de Proserpina. Y tampoco había llegado el ferrocarril, que fue la principal eclosión del liberalismo en la ciudad. Mérida era todavía una ciudad del antiguo régimen.

–Por trazar paralelismos entre el personaje y el territorio, ¿qué ocurre en Mérida para dejar atrás el absolutismo?

–Es una salida muy lenta. Hay noticias de prensa de 1850 de que el Ayuntamiento no tiene dinero. No puede atender ni a las viudas con niños pequeños. No hay ningún recurso municipal. Esa miseria se puede trasladar también a las casas. Tenemos a la familia Pacheco con el lavadero de lanas, que lo convierten en una industria de exportación, pero en unas condiciones casi medievales. Llevan las lanas en carros de caballos hasta el puerto de Sevilla o de Lisboa. El liberalismo en Mérida llega con el ferrocarril, que coincide con el final de la vida de los hermanos Calatrava.

–¿Qué influencia tuvo su hermano Ramón?

–Hizo una carrera muy parecida. También se forma en jurisprudencia y llega a ministro de Hacienda. Su carrera política y jurídica también fue muy destacada. Si no hubiera tenido por encima a José María sería un referente para nosotros. Y los dos fueron jefes de la masonería.

–Pero sí tuvieron cierto reconocimiento de sus coetáneos, le pusieron su nombre al mercado.

–Eso lo hizo Pedro María Plano cuando era concejal de Becerra Cervantes. Y luego Plano, ya como alcalde, recupera también la figura de Calatrava y también la de Romero Leal. El primer gran homenaje de sus contemporáneos fue ponerle el nombre al mercado cuarenta años después de morir. Y también reivindica su figura luego el alcalde Vélez en los ochenta. Cien años más tarde, le pone su nombre al colegio en Nueva Ciudad y a las dos calles que van de las Escolapias al centro de salud Obispo Paulo.

–Por qué es bueno conocer Mérida a través de Calatrava.

–Yo creo que es algo así como la rosa en el desierto. Es complicado que aparezca un personaje tan relevante en un entorno tan depauperado. Pero por otra parte nos indica que con talento y un sendero estable cualquiera pueda llegar. Él no era una condición muy humilde, su padre era un escribano y tenía el sustento asegurado, pero nadie esperaba una carrera tan destacada.

–¿Por qué debemos recordarlo también en estos momentos?

–Siempre es oportuno recordar a figuras de esta naturaleza, especialmente cuando la historia les ha ido apartando. Tiene que ver con la perpetuación de señalar al otro. Si este no es de los míos, no me interesa. Estuvo señalado el resto de su vida por liberal. Porque con Fernando VII le señalaron, le metieron en la cárcel y estuvo perseguido. Si se hubiera quedado lo hubieran matado como hicieron con Riego, Mariana Pineda, Torrijos y tantos otros. Y al irse, pues pierdes la conexión con la historia de tu país, que fue lo que le ocurrió. Vuelve cuando muere Fernando VII, que fue uno de los personajes más negros de la historia de España. Solo basta recordar que se suprimió la Inquisición en época casi contemporánea. Calatrava fue por el carril de los señalados. Y eso se paga, como luego lo pagó también Federico García Lorca.