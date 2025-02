Café, cena y cama en Suárez Somonte

Asoma un grupo antes de las cinco. Esperan en la puerta. Hablan del precio de los autobuses para ir a Badajoz, de los calcetines finos y del tabaco que les quedan. Vienen del comedor social y esperan merendar, cenar y dormir en el albergue de ... Suárez Somonte.

Hasta mayo evitan las noches a la intemperie. Y luego entra Javier Ramírez. Es uno de los siete voluntarios que les atiende.

Les sirve el café con galletas y les ayuda a recoger y a poner la mesa para la cena.

Con Javier coinciden los viernes. Comparten los voluntarios un grupo de WhatsApp para que siempre haya uno o dos cada tarde ayudando a los trabajadores sociales de Cáritas que se encargan del servicio. A Javier le reclutó un amigo de su familia. El año pasado le propusieron en noviembre incorporarse al grupo. «Repito porque la experiencia fue muy bien. Me gusta estar con ellos una tarde a la semana». Javier tiene 29 años. Enseña en una academia y oposita para entrar en la pública como docente. No le sobra precisamente el tiempo, pero saca hueco por la vocación de servicio que trae de serie. «Realmente esto no deja de ser, por unas horas, su propia casa. Vienen a su casa. Hay quien se queda en el salón y convive con los demás. Nosotros, como voluntarios, convivimos con ellos también».

Por su experiencia entiende Javier que muchos no acuden por el café caliente, van en busca de alguien con quién compartir sus problemas y combatir la soledad. No hay un grupo fijo. Algunos pernoctan un par de días o una semana. Y hay quien pasa varias noches hasta que consigue dinero para ir a otra ciudad. Estos días de heladas intensas se suelen ocupar las veinte camas. Todos los que entran se comprometen a cumplir unas normas mínimas de convivencia. No molestar a los compañeros, no fumar ni consumir drogas y seguir los horarios.

Entre los acogidos está María. No da muchos detalles de su vida en la calle. Huye de la compasión de los demás. Por eso no acude a muchos refugios de acogida. «Este es diferente. Aquí nadie hace preguntas, nadie juzga y nadie te dice lo que tienes que hacer. Estamos muy tranquilos y siempre encuentro buen ambiente».

Mientras toman café y galletas hacen bromas. Dicen que van a montar una oenegé de acogidos sin fronteras para ayudar a los que no quieren ponerse en la foto.

Y eso también lo destaca Javier como voluntario. La predisposición de los que llegan por agradar y por ayudar a los demás. «Aunque la mayoría tiene poco o nada que ofrecer, sí hay una ayuda continua entre unos y otros».

Por eso percibe Javier en su experiencia como voluntario mucha relatividad. Cuando conoces de cerca a gente que no tiene ni un techo donde dormir y que arrastra problemas serios, sus preocupaciones se ven de otro modo. Habla de una vida en el primer mundo sobresaturada de épica artificial y de gente que en los márgenes asume sus carencias sin tapujos. «Por eso creo que relativizar es la palabra clave». Como docente recomienda a los jóvenes que enseña pasar alguna tarde en Suárez Somonte. «Aquí nos juntamos gente con ganas de ayudar y de servir a los demás. Cuando predomina el individualismo, estamos alumbrando generaciones que se creen que tienen derecho a todo y que necesitan ayudan continuamente. Esto les hace ver que quizás no necesitan tanto como reclaman». Por eso es recomendable pasar una tarde en el cobijo de Suárez Somonte y servir cafés o poner la mesa a los que llegan. Todos los días a las cinco.