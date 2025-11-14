El cacereño Daniel Jiménez, con una pintura de la Virgen de las Angustias, autor del cartel de la Semana Santa de Mérida 2026 Residente en el municipio sevillano de Aznalcóllar, ha confeccionado el de la Semana cacereña de este año y de numerosas localidades andaluzas

Una imagen de la Virgen de las Angustias, perteneciente a la Cofradía Ferroviaria, es la elegida para ilustrar el cartel oficial de la Semana Santa de Mérida 2026. El autor es el cacereño de nacimiento, sevillano de adopción (reside en el municipio de Aznalcázar), Daniel Jiménez Díaz, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en la especialidad de Diseño y Grabado. La elección del cartel ganador que ilustrará la Semana Mayor emeritense, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, se ha dado a conocer esta tarde tras la valoración por parte del jurado de los trabajos presentados al concurso abierto por la Junta de Cofradías de la capital extremeña. En esta ocasión se han presentado seis. Finalizó el plazo de recepción de trabajos el 30 de octubre.

Daniel Jiménez, de 36 años, está al frente de una empresa dedicada a la realización de imaginería y pintura cofrade. Está dedicado principalmente al Arte Sacro realizando trabajos pictóricos y escultóricos para hermandades, particulares y diferentes entidades públicas.

Ha ganado numerosos concursos como el del cartel de la Semana Santa de Cáceres de este 2025. También hizo el cartel de la Magna cacereña de 2015. En su currículo aparece también ser el responsable de las ilustraciones de la Semana Santa de, entre otras localidades, Alcalá del Río, Arahal, Aljarafe o Chiclana de la Frontera.

El artista extremeño presentó a la Junta de Cofradías de Mérida un trabajo titulado Sexta Angustia, que representa la imagen de la Virgen de las Angustias, de los Ferroviarios, que procesiona cada mañana de Viernes Santo. Un trabajo con acuarelas, con una técnica muy depurada y limpia, detalles muy bien reproducidos, excelente profundidad y magnífica composición, en opinión del jurado, según ha expresado Luis Miguel González, presidente de la Junta de Cofradías emeritense. Daniel Jiménez recibirá 2.000 euros por ser el ganador del concurso.

El anuncio oficial se ha realizado este viernes en la sede de la Junta de Cofradías, con la presencia del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna; la delegada de Festejos y Semana Santa, Ana Aragoneses, y hermanos mayores y representantes de las cofradías emeritenses. Entre ellos, José Antonio Calvo Vadillo, uno de los fundadores y hermano mayor honorario de la cofradía de los Ferroviarios.

Como es costumbre, la Junta de Cofradías realizará una exposición de los carteles presentados en el Real Edificio de la Carnicería, sede de la Junta de Cofradías, en la calle Puente, en la próxima Cuaresma.

El concurso para elegir el cartel de la Semana Santa de Mérida alcanza como tal su segunda edición y entre sus bases aparece que está abierto a las técnicas de óleo, acrílicos, acuarelas, pastel, sanguinas o técnicas mixtas, en que intervengan alguna de las dos anteriores. El formato habrá de tener medidas, en formato vertical, de 50 x 70 centímetros, debiendo presentarse sobre bastidor o soporte rígido.

