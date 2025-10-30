HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
El busto del antiguo cura de Santa Eulalia, junto a la puerta románica de la iglesia, ayer. HOY

El busto de César Lozano vuelve a la plaza de Santa Eulalia

La escultura del que fuera cura de la iglesia de la patrona emeritense se sitúa, tras las obras, junto a la puerta románica de la Basílica

R. H.

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:08

Comenta

Ya está la del cura. Ahora falta la del Papa. El busto de César Lozano Cambero, don César para casi todos los emeritenses, recordado sacerdote de la parroquia de Santa Eulalia durante 40 años, en el siglo pasado, ha vuelto a situarse en plaza de la basílica emeritense. Se había retirado provisionalmente para las obras en la plaza, que ya han terminado, a falta de la integración de las cuatro áreas de restos arqueológicos que han aparecido. En la plaza de Santa Eulalia queda ahora por instalar otra escultura. Mejor dicho, un monolito.

Será en honor al Papa Francisco, por su contribución al culto eulaliense y la Semana Santa emeritense. Para la construcción e instalación de ese monolito, de 6 metros de alto y 4 de ancho, se han presentado cuatro empresas, de las que tres han entregado toda la documentación. El Ayuntamiento le ha oportunidad a la cuarta interesada en solventar la deficiencia administrativa pero no queda descartada del concurso. El monolito estará puesto en primavera.

El busto de César Lozano, el antiguo cura de Santa Eulalia, se ha ubicado esta mañana junto a la puerta románica del templo de Santa Eulalia. La ubicación se ha consensuado con la parroquia Santa Eulalia y, tras la aprobación por parte del Consorcio de la Ciudad Monumental, «pretende reforzar aún más la figura del recordado párroco eulaliense al situarse en la fachada de la que fuera su casa y junto a la puerta románica de la basílica, a escasos metros de la capilla donde reposan sus restos», dice el Ayuntamiento.

El 10 de junio de 2004 se descubrió la estatua de César Lozano. Fue sacerdote de la parroquia de Santa Eulalia entre 1919 y 1959. Fue enterrado en la que fue su iglesia el 2 de marzo de hace 66 años.

Según contó HOY, César Lozano Cambero se granjeó eternos agradecimientos entre la población emeritense de la primera mitad del siglo XX. Su labor fue decisiva por un doble motivo: salvó la vida de varias personas y ayudó a otras tantas asoladas por la pobreza. Con la Guerra Civil, el sacerdote de Santa Eulalia sacó la cara ante el poder franquista por los ferroviarios detenidos y logró que un grupo considerable de ellos no fuera llevado al paredón.

El busto de César Lozano, en perspectiva. HOY

Pero César Lozano también ayudó a gente del otro 'bando', evitando también la muerte de personas de derechas. Lo contaba en 2009 Antonio Mateos Martín de Rodrigo, secretario de la Asociación de Santa Eulalia, quien ha recopilado varios testimonios. Mateos también reseña la mediación de don César ante los 'ricos' de Mérida para que hicieran obras de caridad en beneficio de los que no tenían prácticamente nada.

Nació en Carmonita el 18 de abril de 1884, donde su padre ejercía de secretario del Ayuntamiento, y que se ordenó sacerdote el 3 mayo de 1908. Don César llegó a Mérida el 11 de julio de 1914 y poco cinco años después fue nombrado párroco de Santa Eulalia.

Las actas del colectivo eulaliense lo definen como «digno, culto y virtuoso sacerdote» poco después de llegar a la ciudad. Con el paso de los años, su labor fue ingente desde el punto de vista pastoral y personal. Revitalizó y creó numerosos grupos parroquiales que dieron vida a la Basílica remozada; «redignificó» la figura de Santa Eulalia y se convirtió «en un cura carismático» de la ciudad durante casi medio siglo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El busto de César Lozano vuelve a la plaza de Santa Eulalia

El busto de César Lozano vuelve a la plaza de Santa Eulalia