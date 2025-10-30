El busto de César Lozano vuelve a la plaza de Santa Eulalia La escultura del que fuera cura de la iglesia de la patrona emeritense se sitúa, tras las obras, junto a la puerta románica de la Basílica

Ya está la del cura. Ahora falta la del Papa. El busto de César Lozano Cambero, don César para casi todos los emeritenses, recordado sacerdote de la parroquia de Santa Eulalia durante 40 años, en el siglo pasado, ha vuelto a situarse en plaza de la basílica emeritense. Se había retirado provisionalmente para las obras en la plaza, que ya han terminado, a falta de la integración de las cuatro áreas de restos arqueológicos que han aparecido. En la plaza de Santa Eulalia queda ahora por instalar otra escultura. Mejor dicho, un monolito.

Será en honor al Papa Francisco, por su contribución al culto eulaliense y la Semana Santa emeritense. Para la construcción e instalación de ese monolito, de 6 metros de alto y 4 de ancho, se han presentado cuatro empresas, de las que tres han entregado toda la documentación. El Ayuntamiento le ha oportunidad a la cuarta interesada en solventar la deficiencia administrativa pero no queda descartada del concurso. El monolito estará puesto en primavera.

El busto de César Lozano, el antiguo cura de Santa Eulalia, se ha ubicado esta mañana junto a la puerta románica del templo de Santa Eulalia. La ubicación se ha consensuado con la parroquia Santa Eulalia y, tras la aprobación por parte del Consorcio de la Ciudad Monumental, «pretende reforzar aún más la figura del recordado párroco eulaliense al situarse en la fachada de la que fuera su casa y junto a la puerta románica de la basílica, a escasos metros de la capilla donde reposan sus restos», dice el Ayuntamiento.

El 10 de junio de 2004 se descubrió la estatua de César Lozano. Fue sacerdote de la parroquia de Santa Eulalia entre 1919 y 1959. Fue enterrado en la que fue su iglesia el 2 de marzo de hace 66 años.

Según contó HOY, César Lozano Cambero se granjeó eternos agradecimientos entre la población emeritense de la primera mitad del siglo XX. Su labor fue decisiva por un doble motivo: salvó la vida de varias personas y ayudó a otras tantas asoladas por la pobreza. Con la Guerra Civil, el sacerdote de Santa Eulalia sacó la cara ante el poder franquista por los ferroviarios detenidos y logró que un grupo considerable de ellos no fuera llevado al paredón.

Pero César Lozano también ayudó a gente del otro 'bando', evitando también la muerte de personas de derechas. Lo contaba en 2009 Antonio Mateos Martín de Rodrigo, secretario de la Asociación de Santa Eulalia, quien ha recopilado varios testimonios. Mateos también reseña la mediación de don César ante los 'ricos' de Mérida para que hicieran obras de caridad en beneficio de los que no tenían prácticamente nada.

Nació en Carmonita el 18 de abril de 1884, donde su padre ejercía de secretario del Ayuntamiento, y que se ordenó sacerdote el 3 mayo de 1908. Don César llegó a Mérida el 11 de julio de 1914 y poco cinco años después fue nombrado párroco de Santa Eulalia.

Las actas del colectivo eulaliense lo definen como «digno, culto y virtuoso sacerdote» poco después de llegar a la ciudad. Con el paso de los años, su labor fue ingente desde el punto de vista pastoral y personal. Revitalizó y creó numerosos grupos parroquiales que dieron vida a la Basílica remozada; «redignificó» la figura de Santa Eulalia y se convirtió «en un cura carismático» de la ciudad durante casi medio siglo.