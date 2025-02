Bucéfalo: «El rock castúo es la seña de identidad que hemos creado»

MIRIAM SIERRA BECERRO Lunes, 19 de septiembre 2022, 07:12 Comenta Compartir

Bucéfalo prepara su fiesta de despedida en Los Milagros el 30 de septiembre. Carlinos Masegosa pone la voz y el lema al concierto. 'Sakabó'.

–Bucéfalo se va a despedir ya de los escenarios, pero vamos a remontarnos a los orígenes, ¿cómo comenzó todo?

–Teníamos mucha ilusión, comenzamos a juntarnos para ensayar en 1983 y el primer concierto lo dimos al año siguiente en la Sala Trajano. Todas las canciones eran nuestras, algunas de la banda anterior que teníamos, se llamaba 'Hecatombe', nacida en 1974, y también había miembros de esa antigua banda que fundaron este grupo.

–Ya han pasado 39 años desde que se formó este grupo y sin duda ha sido una larga trayectoria, ¿cómo la definiría?

–La definiría como muy larga y la verdad es que sin problema ninguno. Creo que es de los pocos grupos que, llegando a los 39 años de trayectoria musical, es muy raro que solo hayan cambiado dos baterías, un bajista y un guitarrista.

–¿Cómo nació el rock castúo?

–Ocurrió hace, por lo menos, veinte años. A mí me dio por leer 'El Miajón de los castúos' de Luis Chamizo, no exagero si digo que me lo leí por lo menos 98 veces, no llegué a las 100 veces. Traje letras de canciones antiguas, ya preparadas anteriormente, y también nuevas y se lo ofrecí a mis compañeros. A ellos les pareció bien, aunque al principio les pareció gracioso, raro y un poco difícil, ya que cuesta a la hora de hablar el castúo porque no hay seseo, hay muchas zetas, palabras al revés. Cuando empezamos a tocar estas letras castúas ocurrió una cosa, que atrajimos a más público, antes venían personas muy rockeras que les encantaba el heavy pero ahora venían más espectadores por la letra. A raíz de ello, hicimos siete discos, cada dos años sacábamos un álbum.

–¿Abrieron camino?

–No sé si alguno de mis compañeros continuará con el rock castúo, pero yo sí sigo haciendo música y continúo en otra banda. Yo voy a seguir haciendo este género, porque el rock castúo es una seña que hemos creado nosotros y a mí me gustaría seguir con este género musical, no en todas las canciones pero no perder eso que hemos creado nosotros. También puede haber cantantes jóvenes nuevos que tomen nota de este rock castúo o continuar yo mismo con ellos con este género.

–Ha compuesto muchas canciones a lo largo de estos años, ¿qué mensaje quiere transmitir?

–No soy muy poeta, transmitimos más con nuestra música. Creo que la música es la que transmite y somos un grupo que prefiere más actuar en directo. En disco sonamos, pero eso lo hace todo el mundo porque nadie va a hacer un álbum mal trabajado y desafinando. Pero en directo nos sentimos en nuestra salsa, el grupo suena diferente e interactuamos muy bien con el público para que se lo pase muy bien durante el concierto. Bucéfalo no es un grupo serio, sino más bien divertido, principalmente en la parte que me toca a mí como vocalista, ya que tengo que dar caña a los espectadores.

–Además han compartido escenario con numerosas bandas como 'Reincidentes' o 'Disidencia' e incluso con el mítico cantante Rosendo, ¿cuál ha sido el más especial para el grupo?

–Para mí el más importante ha sido 'Scorpions'. Para mí 'Reincidentes' y 'Disidencia' son los que menos me dicen, hemos tocado con ellos en festivales. Rosendo me dice mucho más como 'Barón Rojo', 'Ñu' o 'Asfalto'. Eran los grupos con los que más nos identificábamos en aquella época. Había muy pocos grupos en Extremadura que hacían música propia y en todos los festivales que se organizaban estaba Bucéfalo.

–Está hablando de esa época en la que el rock era el género que más se escuchaba y que tenía un mayor número de seguidores, ahora ya ha pasado a un segundo plano por la aparición de nuevos géneros musicales como el reggeaton.

–Ya casi nadie lo escucha desgraciadamente. No solo el reggeaton ha echado a un lado el rock, ya que antiguamente solo existía el pop, el rock, y la música disco. Estos últimos años han entrado en juego los djs, el trap y el rap. Incluso dentro del propio rock hay numerosas vertientes de metal. Estoy bastante molesto con la cultura de hoy en día porque toman muy poco en cuenta la creatividad.

–¿A qué se refiere?

–Se programan muchos tributos y versiones, los grupos originales estamos en un tercer plano y encima somos muy caros.

–¿Qué nos puede contar del concierto de despedida?

–Va a ser un concierto muy especial, tanto el público como nosotros lo vamos a pasar muy bien. Nos vamos a subir 30 músicos al escenario y esperamos que el entorno del acueducto esté a rebosar porque va a ser algo mágico. Creemos que esto ocurrirá ya que ha habido mucho movimiento en las redes sociales sobre este concierto.