Bisbal: «Me quito la espinita de Mérida en el mejor momento»

Rodeado por una docena de agentes de la Policía Nacional atravesó David Bisbal los apenas cien metros que separan el Teatro Romano de la puerta ... del Museo. Le esperaban los seguidores para verle destapar el vinilo con su nombre en la puerta. El Stone quiere llenar la calle con las firmas de los grupos y cantantes más representantivos de cada edición. Aprovechó Bisbal que se preparaba para su debut en el Teatro Romano este sábado para cumplir con el protocolo del Festival y salir a la calle.

«No me esperaba este recibimiento para nada. Estoy realmente emocionado y lo que más me gusta de la gira es ver a la gente con banderas de todos sitios aquí». Habló también de los veinte años que celebra con su público este año. «Tenía una espina clavada con el Teatro Romano de Mérida. No pude venir aquí antes. Pero ahora, en esta gira, me la puedo quitar y es el mejor momento». Se comprometió luego con los seguidores que le esperaban en la puerta a dar un concierto único. «Estoy muy ilusionado y vamos a hacer algo grande en Mérida. Ya sabéis que os quiero a todos».

«Soy de esa generación de veinteañeras que no se perdía tus galas cada semana», le dijo la presidenta Guardiola

El director del Stone, Carlos Lobo, agradeció también al cantante que accediera a salir a las puertas del recinto para destapar el vinilo de recuerdo. «David Bisbal se ha convertido en uno de los cantantes más grandes de España y es un honor para el Stone tenerlo aquí».

Acompañaron a Bisbal y a Carlos Lobo, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola y la teniente alcalde de Mérida, Carmen Yáñez. La presidenta Guardiola se declaró una fan de Bisbal. «Soy de esa generación de veinteañeras que no me perdía ninguna de tus galas de cada semana». Extremadura y Almería, le dijo la presidenta, no están tan lejos. «Espero que en el concierto de esta noche disfrutemos mucho y sientas el cariño de la gente porque en Extremadura te queremos».