La biblioteca municipal y la del Estado organizan actividades para celebrar su día REDACCIÓN MÉRIDA. Domingo, 21 octubre 2018, 10:32

La biblioteca municipal ha programado un amplio abanico de actividades durante toda la semana que viene con motivo del Día Internacional de la Biblioteca. El día 23, en la Biblioteca Juan Pablo Forner a las 12 horas, se celebrará una actividad infantil en la que van a participar 420 escolares de diferentes centros. Dicha actividad consiste en la narración del cuento 'La bibliotecaria de Basora', basado en 'Una historia real de Irak' de la escritora Jeanette Winter. Contará con la música de la escolanía Ad Libitum y la escuela infantil La batuta mágica.

El 24 de octubre, Día de la Biblioteca, a las 18 horas, habrá sesión de clubes de lectura. Y a las 20 horas, la presentación del libro 'Mérida abarcable (1950-1960)', de Antonio Salguero. La presentación correrá a cargo de José Luis de la Barrera, terminando con una firma de libros.

Biblioteca del Estado

Por su parte, la Biblioteca del Estado también organiza actividades para celebrar este día. Así Con motivo del Día de la Biblioteca, el 24 de octubre se programa 'El gigante que no podía dormir', una representación teatral cargo de la compañía 'Espantanieblas teatro', dirigida a alumnos/as de Primero a Tercero de primaria. Será a las 11 horas en el salón de actos de la biblioteca. Para asistir a la actividad, los colegios interesados en asistir tendrán que inscribirse en el teléfono 924 0030 75.

Para culminar las actividades por este día, el 26 de octubre, a las 18.30 horas, se desarrollará el cuentacuentos en inglés 'Tell me more', a cargo de Daniel de la Fuente.