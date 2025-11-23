HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Bernardo Rivera. HOY

Bernardo Rivera protagoniza la comedia 'El curso de tu vida' en el centro cultural Santo Domingo

Será el próximo viernes, en un montaje dirigido por Pepa Rus

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:26

El centro cultural Santo Domingo, de la Fundación CajaBadajoz (CB), acoge la representación de un montaje teatral el próximo viernes. Se llama 'El curso de ... tu vida', una comedia de enredo, protagonizada por el actor sevillano Bernardo Rivera, al frente de la compañía ¡Qué jArte!. Es, de otro lado, el primer espectáculo dirigido por la actriz Pepa Rus, conocida por sus trabajos en series de televisión como Aida, La que se avecina o Gym Tonic. La función será a partir de las 20 horas, con entrada libre, hasta completar aforo.

