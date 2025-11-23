Bernardo Rivera protagoniza la comedia 'El curso de tu vida' en el centro cultural Santo Domingo

El centro cultural Santo Domingo, de la Fundación CajaBadajoz (CB), acoge la representación de un montaje teatral el próximo viernes. Se llama 'El curso de ... tu vida', una comedia de enredo, protagonizada por el actor sevillano Bernardo Rivera, al frente de la compañía ¡Qué jArte!. Es, de otro lado, el primer espectáculo dirigido por la actriz Pepa Rus, conocida por sus trabajos en series de televisión como Aida, La que se avecina o Gym Tonic. La función será a partir de las 20 horas, con entrada libre, hasta completar aforo.

La obra ahonda en temas universales como las relaciones familiares, el amor, la incomunicación, la fortuna o la muerte, se avanza. De forma práctica, gira en torno al «espiritual» Adrián del Castillo, que se prepara para dar su «curso de cocina crudivegana» en el Centro de Ocio y más selecto de la ciudad. Sin embargo, no está preparado para todo lo que va a acontecer en este día: un novio que no viene, un alegre sevillano con mucho arte, un chico de Cuenca con problemas de relaciones sociales, una actriz del más allá....

Rivera, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, cursó sus estudios de Arte Dramático en la escuela de teatro Bululú de Madrid. Ha recibido formación con Julián Fuentes Reta, Antonio Malonda, Tamzin Townsend, o Fernando Colomo, entre otros.

Dramaturgo, director, intérprete, y productor, recibió el premio de mejor actor y mejor espectáculo por 'Reiniciando' y el Premio Nazario por su interpretación en 'Negra Sombra'.