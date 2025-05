Benjamín Prado: «Hablo todos los días con Rafael Alberti»

Metieron anoche a Benjamín Prado y a un puñado de sus seguidores en un horno. Quizás fue por el calor, pero sirvió el encuentro ... para complicidades que ayudan a entender mejor la trayectoria y la literatura de uno de los autores más leído en los clubes de lectura de la ciudad.

Dijo que el mejor lector es aquel que tiene ojeras. Que la trama le atrae y le atrapa hasta meterse dentro y aprender. También habló de su relación con Rafael Alberti. Ya se sabe que le nombró el poeta del 27 su fiel escudero. Algo así como su heredero literario. A los diecisiete años le conoció. Estudiaba COU. Leyó uno de sus libros y se lo encontró un sábado por la tarde en un banco de Las Rozas cuando Prado iba a comprar una barra helado para su padre. Le invitó a un gin tonic. Y compartieron luego muchos momentos. «Era de los que te llamaba a las seis de la mañana para hacer viajes literarios». Asume que no hubiera sido el escritor que es hoy si no hubiera conocido a Alberti. «Hablo con él todos los días». No se fía Prado de aquellos que no hablan con sus muertos a menudo. Él lo hace con su madre. En el fondo las historias de su Juan Urbano son un homenaje al Juan Panadero de Alberti, el personaje que tan bien relató el destierro del poeta. «Era una universidad con patas». Tres razones le mueven a escribir: entretenimiento, conocimiento y compromiso.

El entretenimiento, aunque esté ahora muy devaluado y a todos les remita a la telebasura, ayuda a llegar a la gente. «Recuerdo que le decía a Alberti que en los recitales nunca leía sus mejores poemas. Siempre elegía los que más aplaudían y el me explicaba que si la gente estaba allí para escucharlo pudiendo estar en otro sitio tenía que ser agradecido».

Defendió las novelas que enseñan parte de la historia con H mayúscula que no se cuenta en los libros. Como en la que denunció los robos de niños durante el Franquismo. En España, hasta ese libro, pocos creían lo que había pasado. De la función que le dieron a algunos auxilios sociales o de la ideología tan temeraria de psiquiatras como Vallejo-Nájera.

También de la relación de España con Marruecos o de las familias españolas negreras que siguen dominando el Ibex 35. «En un corrillo con periodistas escuché a un empresario decir que ellos al Ibex 35 le llaman el Ibex 30 más 5, porque allí estaban las treinta familias que siempre han dominado España y otros cuatro o cinco que entran y salen». De aquel comentario salió una historia sobre cómo las fortunas españolas de hoy tienen su origen en los esclavistas de la colonización. Y habló de una frase de Balzac que siempre le ronda la cabeza: «Detrás de toda gran fortuna se esconde siempre un crimen». Compartió también con los lectores algunas confesiones personales. Para un padre de familia numerosa con mellizos de ocho años, confesó, que el tren de Madrid a Mérida tarde tanto es una bendición. «He aprendido a escribir y trabajar en los sitios más ruidosos y con todo tipo de distracciones».