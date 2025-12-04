El Belén municipal restaurado, con 125 figuras humanas, se abre a las visitas en el centro cultural Alcazaba

El renovado Belén monumental municipal se expone a Mérida. La Asociación de Belenistas ha culminado su restauración y se expone al público para ser visitado ... desde esta mañana y el próximo 7 de enero. Se puede admirar en el centro cultural Alcazaba. La apertura oficial es estar tarde, a partir de las 19.30 horas, con la participación de la cora Avgvsta Emerita.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, junto a los concejales Antonio Vélez Saavedra, Susana Fajardo y Ana Aragoneses, han visitado esta mañana el espectacular Nacimiento en compañía de algunos integrantes de la asociación como Ángel de las Heras. El Ayuntamiento es titular del Belén desde hace décadas y concedió una ayuda de 8.000 euros al colectivo belenista para que lo restaurase.

Se hacía imprescindible la necesidad de reparación de figuras y elementos deteriorados, la sustitución de piezas dañadas o irrecuperables, la limpieza, repintado y conservación de materiales, la restauración de estructuras o escenografía asociada y los materiales y productos técnicos de restauración. Su resultado ya se puede contemplar por parte de los vecinos de la ciudad y cualquier visitante.

Ampliar Detalle del Nacimiento municipal, con San José, la Virgen María y el Niño Jesús. J. M. Romero

El belén cuenta con un total de 125 figuras humanas, de entre 16 y 20 centímetros de altura. A ellas se suma decenas de piezas animales, edificios, utensilios...Se trata de figuras, en casi todos los casos, de 40 años de una antigüedad. Son casi todas de barro. Las casas y edificios están hechas de poliestireno, de estuco de cal y pintura acrílica.

La tarima en la que se está montando ocupa 75 metros cuadrados y tiene una altura de 80 centímetros. Desde 2019 no se exponía por parte de la Asociación Belenista de Mérida.