HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde Osuna y los concejales Vélez y Aragoneses, con Ángel de las Heras, de la Asociación de Belenistas, en la inauguración esta mañana del Belén municipal.

El alcalde Osuna y los concejales Vélez y Aragoneses, con Ángel de las Heras, de la Asociación de Belenistas, en la inauguración esta mañana del Belén municipal. J. M. Romero

Mérida

El Belén municipal restaurado, con 125 figuras humanas, se abre a las visitas en el centro cultural Alcazaba

Desde 2019 no se expone por parte de la Asociación Belenista de Mérida, que empezó el proceso de restauración de piezas el pasado 25 de julio

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:04

Comenta

El renovado Belén monumental municipal se expone a Mérida. La Asociación de Belenistas ha culminado su restauración y se expone al público para ser visitado ... desde esta mañana y el próximo 7 de enero. Se puede admirar en el centro cultural Alcazaba. La apertura oficial es estar tarde, a partir de las 19.30 horas, con la participación de la cora Avgvsta Emerita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  4. 4

    Un joven de 22 años se enfrenta a 32 de cárcel por violar y agredir a su pareja en Cáceres
  5. 5 El Sevilla FC desata la locura en redes con el cartel de su partido ante el CD Extremadura: «Eso es Badajoz»
  6. 6

    La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible»
  7. 7

    Dictan orden de captura contra un hombre al que piden seis años de cárcel por agresión sexual a su sobrina nieta
  8. 8 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  9. 9 Tres mercadillos navideños a un paso de Extremadura que no te puedes perder este puente de diciembre
  10. 10 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Belén municipal restaurado, con 125 figuras humanas, se abre a las visitas en el centro cultural Alcazaba