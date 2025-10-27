La barriada de El Prado de Mérida se apunta a la celebración del 'Día de Muertos' mexicano Habrá un concurso de fachadas y balcones y un concurso de catrinas; también se instalará un altar mexicano típico de esta festividad

En España es 'Tosantos' o festividad de todos los Santos. En México, el 1 y 2 de noviembre, la ciudadanía se vuelca en esas fechas, con un aire extraordinariamente festivo, además del propio de recuerdo, con su celebración de 'Día de Muertos'. Una famosísima película de animación, 'Coco', extendió mediáticamente esa conmemoración y ahora en Mérida, un barrio, el del El Prado, se viste de barrio mexicano para el próximo fin de semana. Por primera vez un barrio emeritense y en Extremadura, a través de su asociación de vecinos, se moviliza para un 'Día de Muertos'. A expensas de que la previsión de lluvia afecte finalmente o no a esta actividad, los vecinos de El Barrio están muy ilusionados ante esta cita.

La barriada de El Prado se convertirá desde el jueves al próximo sábado en una «auténtica barriada de cualquier ciudad de México«, ha explicado el presidente vecinal, Gonzalo Aleson. «Vamos recordar a los seres queridos que han fallecido, recibiéndolos en altares u ofrendas, con comida, bebidas, objetos personales que disfrutaban en vida, como mostró la película Coco», apostilla el presidente de la Asociación de Mexicanos en Extremadura, José Reyes Muñoz, involucrada también en la organización del Día de Muertos en El Prado.

El programa arranca el próximo jueves, día 30, con el concurso de fachadas y balcones con la temática del Día de los Muertos y decoraciones alusivas a Halloween, aunque estas no participarán en el concurso.

El sábado, 1 de noviembre, de 19 a 19,15 horas, se llevará a cabo una concentración de participantes en las instalaciones deportivas El Prado, y desde allí partirá el desfile del Día de los Muertos. En él participará la asociación cultural de vehículos clásicos 'Ciudad de Mérida' por las calles Comarca Ribera del Tajo, Fermín Ramos, Orden de la Mesta, Avenida del Prado, Orden de los Templarios y La Antilla, hasta regresar a las instalaciones deportivas.

A las 20 horas se celebrará un concurso de catrinas y catrines (figuras esqueléticas elegantemente vestidas que representan la muerte de manera satírica y festiva) de maquillaje y vestuario infantil, así como un certamen de mascotas ataviadas con la temática y la entrega de premios del concurso de fachadas que finalizará con la actuación musical del grupo Mariachi Sur de Zafra.

Durante el evento se instalará un altar mexicano auténtico, no una recreación, concretó Aleson, elaborado conjuntamente por las asociaciones de mexicanos en Extremadura y la de El Prado, que estará abierto al público y en él se colocarán fotografías de familiares fallecidos como homenaje.

Durante la jornada se venderán papeletas para cuatro sorteos: una cena para dos personas en el restaurante Doña Loren de Cáceres; una comida o cena para dos en La Malinche de Cáceres; una cesta de productos mexicanos donada por La Taquería del Sur de Badajoz y el restaurante Los Plebes de Cáceres; y otra cesta similar, ofrecida por Torti Azteca de Almendralejo.

«Es la primera vez que se celebra este festividad en Extremadura» Gonzalo Aleson Presidente Asociación de Vecinos de El Prado

Gonzalo Aleson subraya que se trata de un evento único, nunca celebrado en Extremadura, «que pretende acercar las tradiciones y cultura del pueblo mexicano a todos nosotros. Este día es muy importante para ellos, similar al nuestro de Todos los Santos, pero con un ambiente más festivo sin olvidar el recuerdo a los que ya no están entre nosotros».

El evento está abierto a la participación de todos los ciudadanos que quieran acercarse hasta la barriada del Prado en ese día.

El Ayuntamiento emeritense, que también colabora en esta actividad, destaca a través de la delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, el trabajo realizado para «crear la red y el tejido necesario para que la actividad se lleve a cabo» y ha deseado que el evento perdure en el tiempo para convertir la jornada en una convivencia intercultural en la que la ciudadanía pueda «disfrutar y aprender mucho».

Fajardo recuerda que se trata de una ocasión en la que «reconocemos y recordamos a nuestros difuntos« y apuesta porque el Día de los Muertos merezca »ser conocido, para avanzar en convivencia y buena vecindad».

