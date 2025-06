La barra de la caseta municipal de Feria no tendrá canon económico

A. G. MÉRIDA. Viernes, 6 de junio 2025, 07:30 Comenta Compartir

El perfil del contratante ya recoge las bases para la explotación de la barra de la caseta municipal en la Feria.

Hasta el 14 de junio se pueden presentar ofertas. Festejos no pone canon económico a la explotación, el contrato obliga al adjudicatario a dar bocadillos, refrescos y agua para los servicios de guardia en el recinto ferial. Es decir a los equipos de Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local y Bomberos. Y está obligado también a atender a las incidencias de organización que le comunique el funcionario municipal. La Feria se ha programado este año entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre. La fecha se conoció hace pocos días y no tiene incidencia alguna en el calendario porque la Feria no incluye festivo local. Pero el debate es constante porque al celebrarse siempre entre la última semana de agosto y la primera de septiembre hay hosteleros y feriantes que prefieren que el fin de semana sea el último de agosto y otros en el primero de septiembre.