Los bares de Mérida ya tienen luz verde para contratar músicos para sus terrazas

Los cambios a la ordenanza sobre contaminación acústica llevaban varios meses entrando y saliendo del Pleno por las alegaciones y las presentaciones previas. Desde este ... lunes ya son oficiales.

Tienen los bares y restaurantes de la ciudad autorización para contratar a músicos que entretengan a los clientes de sus veladores y sus terrazas. La norma ha generado mucho debate cada vez que se ha discutido entre los concejales porque los grupos de la oposición creen que perjudica el descanso de los residentes cercanos a los negocios de hostelería.

La concejala de Urbanismo, Silvia Fernández, insistió este lunes antes de la votación –tiene el PSOE 14 concejales y no necesita el apoyo de nadie– que la música no perjudicara a los vecinos.

Ayuda el gobierno local a que los hosteleros puedan atraer a más clientes a sus negocios con conciertos de pequeño formato. Como mucho tres músicos en la calle y además no llevarán amplificador de sonido. Según informó en su exposición ante los compañeros de otros partidos, recogen una reivindicación que le han hecho los empresarios de la ciudad. Las terrazas con actuaciones en directo se han popularizado ya en la mayoría de capitales turísticas y Mérida no quiere quedarse atrás en esta tendencia. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, reconoció que con esta norma no hay innovación alguna. Más bien Mérida sigue la estela de lo que ya se ha hecho en otros sitios.

La música en directo se permitirá entre la una del mediodía y la medianoche. Varias veces dijo este lunes la concejala de Urbanismo que no perjudicará a nadie y que se hace para ayudar y apoyar a los empresarios. Insiste en que Mérida no tendrá veladores más ruidosos.

Deja la norma algunas dudas en el aire. Si, por ejemplo, varios empresarios contiguos coinciden en poner música en directo, podrían generar más acústica de la permitida en la licencia. Aclaró Silvia Fernández que eso no ocurrirá porque se controlará las autorizaciones.

No se trata, dijo, de enviar un mensaje a la delegación informando, sino de presentar toda la documentación con tiempo antes de autorizarlo.

El más crítico de todos los concejales en el debate fue el portavoz de Por Mérida, Miguel Valdés.

No tiene ningún sentido que se pueda permitir, dijo, conciertos en la calle hasta medianoche, pero que sin embargo un hilo musical en la terraza esté sujeto a controles. Por eso cree que la ordenanza resultante ahora no es justa ni igualitaria entre la hostelería.

En el Partido Popular, la concejala del Partido Popular, Yohanna Balas cree que la modificación debe tener una profundidad jurídica que no se puede determinar en estos momentos. Y el representante de Unidas por Mérida, Óscar Fernández, cree que se debería haber abordado también las quejas continuas que genera el recinto Ferial. Todos los años se repiten por las molestias que ocasionan las atracciones y todos los años remite el equipo que gobierna el Ayuntamiento a modificar la ordenanza de contaminación acústica para solucionarlo. Ahora no se ha hecho.