Bárbara Rey no presenta la gala Drag Queen del Carnaval Romano

Bárbara Rey no podrá esta noche en la celebración grande del lunes del Carnaval Romano. La actriz y presentadora había sido contratada por el Ayuntamiento de Mérida para conducir la gala nacional de Drag Queen, junto a la cantante Xenon Spain. El evento, uno de los principales atractivos del Carnaval emeritense, comenzará a partir de las 21.30 horas en la carpa municipal de la plaza de España. En la cita actuarán 'drags' reconocidas en todo el país como Estrella Xtravaganza, Onyx, Samantha Ballentines o Vania Vainilla.

Este mismo lunes el manager de Bárbara Rey ha enviado un comunicado al Consistorio emeritense para informar de que el estado de salud de la exvedette le impiden su presencia en la capital autonómica, «por motivos de fuerza mayor». En su misiva, el representante explica que la artista murciana ha pasado los últimos días convaleciente, sin conseguir que su situación física mejore. «El pasado jueves Bárbara Rey regresó a Marbella desde Tenerife, donde había estado trabajando. Es cierto que el viernes me comunicó que se encontraba un poco resfriada, pero en todo momento confiamos en que, con reposo, medicina y buenas atenciones, ese malestar desaparecería en un par de días».

Cuadro griposo

Han ido pasando los días y el malestar no solo no ha desaparecido, «sino que han ido surgiendo fiebre, dolor de garganta y huesos, lo que denota un cuadro griposo que parecía imbatible a corto plazo. Aun así, ayer decidimos esperar para ver si finalmente hoy despertaba mejor, pero es imposible que esté bien para viajar a Mérida. La fiebre continúa y no se aprecia mejoría alguna», detalle el manager.

Por este motivo, Rey lamenta lo sucedido, pues «sentía una ilusión tremenda por participar en vuestra famosa gala, de la que ya había oído hablar».

El manager concluye diciendo que, tras la cancelación de esta contratación por motivos de fuerza mayor», la artista espera poder quitarse la «espinita» que le queda pendiente con Mérida.