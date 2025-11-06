El Ayuntamiento de La Zarza pide ayudas a la Junta y al Gobierno por los daños del temporal La Policía Local utilizará un dron para tomar imágenes y que queden documentados los daños sufridos en el municipio de la comarca de Mérida

La Zarza (3.345 habitantes, a 24 kilómetros de Mérida) pide auxilio. Ayuda no solo para la recuperación de las infraestructuras municipales afectadas por el temporal de ayer sino, sobre todo, para los vecinos que ha visto sus bienes dañados o directamente destrozados. «Nuestro pueblo ha vivido momentos difíciles tras el paso de la tormenta, tornado o lo que sea, pero que ha dejado muchos daños materiales en muchas viviendas e infraestructuras», resume el alcalde, Francisco Farrona.

Un día después, el Ayuntamiento zarceño empieza a hacer balance. Se está trabajando en las tareas de restablecimiento del alumbrado público para recuperar el servicio lo antes posible, además de arreglos de desperfectos ocasionados en el día de ayer. El cementerio municipal permanecerá cerrado. Los operarios municipales estarán haciendo tareas de limpieza y mantenimiento. «Los jarrones, flores y demás utensilios se colocarán en cada calle del cementerio para que cada vecino/a lo coloque en su lugar. En cuanto esté asegurado que no hay peligro, se abrirá al público», se informa desde el Consistorio.

Además, la Policía Local realizará un vuelo aéreo con un dron para que queden «documentados los daños provocados por el temporal ayer miércoles. Al mismo tiempo, desde el Ayuntamiento de La Zarza se traslada a los vecinos que saque a las puertas de sus casas y garajes o naves »todas las chapas y restos de materiales que tengan acopiado« para ser retiradas por los servicios municipales.

Con este panorama, el Gobierno local tiene claro que necesita ayuda. Y la va a pedir a la Junta de Extremadura y al Gobierno de España para todos los afectados.

«Los vecinos han demostrado una gran solidaridad en estas horas complicadas» Francisco Farrona Alcalde de La Zarza

Se produjo un «vendaval de aire que ha arrasado medio pueblo», expone, bañado después por un episodio de lluvia torrencial. Numerosas viviendas han perdido sus tejados, se han visto afectados muchos vehículos, han salido volando techos, tejas, se han caído muros y se produjeron algunas inundaciones en la calle El Pilar y bajos de inmuebles.

«Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todo los vecinos y vecinas por la solidaridad que han demostrado en estas horas complicadas. Ver a nuestro pueblo unido, una vez más, ayudándose mutuamente, ofreciendo apoyo a quienes lo necesitan, demuestra la grandeza zarceña», ha escrito el alcalde en sus redes sociales.

Farrona extiende su agradecimiento al «trabajo incansable» de los operarios municipales, Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, empresas...restableciendo los servicios esenciales. «Seguiremos evaluando y cuantificando daños para recuperarnos lo antes posible», concluye el regidor zarceño.

En declaraciones a HOY, el regidor de La Zarza expresa que hoy y mañana, sobre todo, van a ser jornadas de hacer balance de daños y limpiar y adecentar calles y casas. "Las tareas más urgentes. También nos pondremos en contactos con vecinos que tienen casas en el pueblo pero que no viven en ellas habitualmente para decirles que se acerquen cuanto antes para comprobar los daños", señala.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se desplazará esta mañana a La Zarza.