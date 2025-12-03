HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Agentes de la Policía Local durante un control, junto a policías nacionales, en Mérida. J. M. Romero

El Ayuntamiento de Mérida saca a concurso el suministro de ropa y equipos de protección para sus empleados

El equipo de Gobierno local destina casi medio millón de euros para dos años

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:03

Comenta

El Ayuntamiento de Mérida saca a licitación el contrato de suministro de ropa laboral y equipos de protección individual (EPIs) destinados a sus empleados públicos. ... Sale a concurso por 454.794,62 euros, para dos años. Hasta el próximo viernes. día 5 las empresas interesadas en optar a la adjudicación pueden presentar ofertas.

