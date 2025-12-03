El Ayuntamiento de Mérida saca a concurso el suministro de ropa y equipos de protección para sus empleados

El Ayuntamiento de Mérida saca a licitación el contrato de suministro de ropa laboral y equipos de protección individual (EPIs) destinados a sus empleados públicos. ... Sale a concurso por 454.794,62 euros, para dos años. Hasta el próximo viernes. día 5 las empresas interesadas en optar a la adjudicación pueden presentar ofertas.

El contrato suministrará al Consistorio vestuario laboral general, equipos de protección laboral (EPIs) general, uniformidad y EPIs específicos para salvamento y socorrismo y uniformidad y equipos de protección específicos para la Policía Local emeritense.

De esta manera, el Gobierno local de Mérida garantiza «la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de sus funciones, asegurando, así mismo, la correcta uniformidad e identificación del personal».

La empresa adjudicataria se compromete a realizar la entrega del vestuario/equipo solicitado en un plazo máximo de siete días naturales desde la formalización del pedido. En caso de ajustes, arreglos o cambios, se adicionarán otros siete días naturales desde la fecha de recepción inicial del artículo.

Las prendas que deban serigrafiarse o bordarse con el escudo municipal de Mérida y el nombre del área o servicio correspondiente deberán entregarse ya personalizadas, sin que ello suponga un coste adicional para el Ayuntamiento.