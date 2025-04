El Ayuntamiento de Mérida reformará siete recintos deportivos por dos millones

El plan de inversión para reformas en las instalaciones deportivas abarca siete recintos: los pabellones Diocles, Guadiana y Abadías además de las pistas cubiertas ... de la Antigua o Nueva Ciudad más los campos de la Paz y el circuito de motocross de Royanejos. Los siete entran en un mismo contrato por un importe que supera los 2 millones de euros y que se extenderá durante tres meses.

Los pabellones y las pistas tienen mucha demanda por clubes deportivos y asociaciones que arrancan también la temporada de competiciones. El concejal de Deportes, Toni Marín ya dijo en verano cuando anunció este plan de inversiones que desde la delegación trabajaban con todos para organizarse los mejor posible ante las restricciones de uso que se avecinan.

Los técnicos municipales han recomendado cambiar la iluminación, los pavimentos desgastados, las filtraciones o los accesos los recintos deportivos.

Hay tanta demanda de infraestructuras deportivas que cualquier obra se convierte en un inconveniente. Ya se vio con la piscina climatizada de la Argentina, los nadadores del club de Mérida tuvieron que buscar y pagar otra cercana durante la temporada porque no podían entrar a la municipal. Los grupos municipales Por Mérida y Partido Popular han criticado el calendario de obras del gobierno local. Critican que el parque deportivo municipal de la ciudad se ha quedado obsoleto porque no se renuevan desde los años ochenta y el actual equipo de gobierno lleva nueve sin repararlas. Ahora, explica el PP, llegan las obras, pero al centrarlas todas en un solo lote de licitación, critica, se reducen las alternativas de reubicación. Coincide también con la crítica de Por Mérida de hacer coincidir restricciones de paso y no escalonar las calles que se están levantando para las zonas de bajas emisiones en el centro.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ya ha explicado varias veces cuando aborda la planificación urbanística a corto plazo que Mérida está en estos momentos ejecutando más de noventa millones de euros en inversiones de fondos europeos y del gobierno de España. Algunos proyectos se entregan a final de año y otro en los primeros meses de 2025. El ejecutivo local decidió acumularlas para encarrilar una transformación real de los entornos urbanos públicos más demandados como las calles céntricas, las instalaciones deportiva, los recintos monumentales o los parques infantiles.

El alcalde de Mérida cree que merece la pena el sacrificio que se está haciendo estos meses por la renovación en equipamientos e itinerarios que se verá a partir de 2025. El goteo de aperturas será constante en el último trimestre. En pocos días abrirá el parque de la Ciudad de la Infancia, también se remata ya la plaza del atrio de la Mártir y se ha terminado la rehabilitación de la azotea del Centro Cultural Alcazaba. Los usuarios han entrado a la biblioteca por la puerta lateral, pero la próxima semana se abrirá tras más de un año cerrada la de la calle John Lennon.

Se ha colocado la nueva marquesina de los autobuses urbanos en la acera del Paseo de Roma, que llevaba en espera más de un año tras el incendio que sufrió la anterior y se ha rematado ahora.