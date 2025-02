El Ayuntamiento de Mérida tiene 21 millones de euros para invertir antes de final de año

Informó la delegada Carmen Yáñez a los concejales del pleno sobre la liquidación en la hacienda local de 2023.

Sale con un remanente positivo de 29,5 millones. El dato ya lo adelantó la semana anterior el alcalde de Mérida. El cierre y el informe ... en pleno es el primer paso para iniciar ahora la incorporación del dinero al presupuesto general de este 2024. Las cuentas públicas del Ayuntamiento para este ejercicio supera los sesenta millones. Y con lo que entra ahora del 23 se acerca a los noventa millones.

Miguel Valdés, portavoz de Por Mérida, explicó que el alcalde ha ofrecido a los grupos de la oposición que aporten iniciativas para invertir el remanente. «Ójala que sea verdad y que escuchen a toda la ciudadanía». Santi Amaro, del Partido Popular, también dijo que llevaría ideas a la junta de portavoces y se puso a disposición del gobierno local para concretar inversiones.

El alcalde Osuna confirmó luego que convocará una reunión con los portavoces de todos los grupos municipales para el martes. «Habrá un pleno en la primera quincena de mayo extraordinario para incorporar este remanente. Ya hemos explicado a los grupos que las obras civiles importantes son difíciles por el periodo de ejecución que tenemos». Los 29,5 millones tienen que comprometerse para obras y servicios que se puedan materializar antes del 31 de diciembre. Y aclaró que de esos 29,5 millones, ocho ya están comprometidos, por lo que la libre disposición extra final será de 21 millones de euros.

A falta de anunciar el destino del remanente, ya se sabe estos 21 millones se usarán para el hogar de mayores de Nueva Ciudad, asfaltado, renovación de instalaciones deportivas, juegos infantiles en los parques y pagar deuda pendiente. Pero hay todavía margen para alguna inversión más.

«Lo suyo sería que se incorporara al presupuesto aquellas cuestiones que se puedan ejecutar rápidamente». En esa negociación con los portavoces, el alcalde trasladará también las ideas propias.

Estos 21 millones están limitados por la peculiaridad que rige el remanente: o se gasta antes de que termine el año o pasa automáticamente a otro ejercicio posterior. Por eso pide el alcalde buscar proyectos que con liquidación y ejecución terminen en este 2024. Puso como ejemplo una compra de vehículos. En tres o cuatro meses se licita y se adquiere. Pero si va para iniciar una obra que luego dura dos años, solo se va a poder pagar la parte del ejercicio en curso, el resto hay que pagarlo de otra cuenta.

Este límite temporal con el remanente genera ayuntamientos sobrefinanciados. Que van sumando liquidaciones y como no pueden gastarlo en el año en curso pasan al siguiente. No es, de momento, el caso de Mérida. Porque está inmerso en un plan de ajuste y tiene deuda que pagar. Pero según explica el alcalde, en las reuniones de la Femp son habituales las quejas de alcaldes que aún sin deuda y con remanentes no pueden invertir el dinero disponible. «Estaría bien que los ayuntamientos pudieran gastarse en servicios públicos lo que ingresa, pero eso ahora mismo no está ocurriendo», explica el alcalde de Mérida. Para este año, de momento, suma ahora 21 millones que recoge de los ingresos extras que entraron en el ejercicio 2023.