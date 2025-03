El Ayuntamiento de Mérida licita dos obras más para quitar aceras en el centro

Lennon tiene que abrirse en dos meses y se suceden ahora las licitaciones para seguir ampliando las calles sin acera en el centro. En ... agosto publicó el Ayuntamiento el concurso para quitar de una vez las aceras en la Rambla. 1,4 millones y doce meses de ejecución. A punto está la mesa de contratación de asignarle una constructora y empezar a levantar el suelo. Cambio relevante en el corazón de la ciudad. Unirá la Rambla con la Puerta de la Villa porque se quitarán las aceras y la calzada en la que se cruzan peatones con coches y se convertirá todo en vía única con preferencia peatonal y con uso restringido del coche. El modelo de ciudad impulsado por la Unión Europea busca calles céntricas con pocos vehículos –o ninguno cuando se pueda– muchos peatones y totalmente accesibles, lo que técnicamente se define como Zona de Bajas Emisiones. Todas las ciudades europeas con más de 50.000 habitantes están ahora en ese proceso. Mérida empezó con Valverde Lillo, siguió con la manzana Lennon y Graciano y le da ahora un empujón por dos costados más.

La plataforma de contratación pública del Ayuntamiento terminó la semana con dos obras enmarcadas en este modelo. Hay ya proyecto y dinero para levantar Suárez Somonte. En este caso son 809.000 euros y ocho meses. La obra actual en Lennon termina en Santo Domingo y con este ramal se extiende toda la subida que va hasta la puerta del Museo Romano. El círculo accesible del centro irá desde la plaza de España hasta el Museo por el costado de Santo Domingo.

Y otra novedad es el concurso para hacer lo mismo en Moreno Nieto, Parejos, Hernán Cortés y Travesía de Parejos. Será el otro costado que gana terreno. 816.000 euros y diez meses en este caso. Se ubican estas calles en el otro acceso al centro por Suárez Somonte.

El detalle de los proyectos incluye cambio de saneamiento porque aprovecha el Ayuntamiento que se levanta el suelo para desenterrar las tuberías viejas de fibrocemento que tantas averías sufren por otras más resistentes a los cambios de presión. Soterramiento de cables o farolas nuevas suelen incluir igualmente los técnicos municipales cuando redactan.

Sumando las tres licitaciones, en la Zona de Bajas Emisiones de Mérida se invertirán tres millones de euros en 2024. A lo que hay que sumar el millón de euros de Lennon y Graciano que ya se está haciendo.

Zonas de Bajas Emisiones

El concepto de Zonas de Bajas Emisiones se ha extendido entre los urbanistas desde que se aprobó la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que obligaba a los ayuntamientos de ciudades de más de 50.000 habitantes a delimitar y tener su propia ZBE para mejorar la calidad del aire que respiran los peatones cuando se mueven por la ciudad. La ley deja a los ayuntamientos flexibilidad para gestionar las ZBE. Pueden ser parciales a vehículos más contaminantes o por tramos horarios, por ejemplo, o total. De ahí que con cada obra haya un debate. En Valverde Lillo, por ejemplo, el Ayuntamiento optó por limitar el acceso hasta Camilo José Cela y eliminar la conexión con la plaza de España, aunque no todos los conductores los respetan. En Lennon y Graciano, en cambio, no habrá cambio de uso. Podrán circular los coches porque son dos vías que conectan el centro con la Zona Sur y no hay un itinerario alternativo a la manzana.