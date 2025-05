El Ayuntamiento de Mérida insiste en reclamar al banco los 50.000 euros de la estafa

Largo listado de ruegos y preguntas en el pleno de septiembre. Reclaman los grupos de la oposición al gobierno municipal información y transparencia sobre ... temas que llevan semanas en la agenda municipal.

¿Por qué sigue parada la obra de las Concepcionistas? ¿Por qué no ayudan al club natación mientras sigue cerrada la obra de la climatizada? ¿Por qué se permitió que se agolpara a tanta gente en el concierto de Andy Lucas de la Plaza de España si no había plan de evacuación? ¿Qué pasó realmente con el falso pago de 50.000 euros a una empresa por una obra que la compañía dijo no haber recibido?

Sobre esto último preguntó Miguel Valdés, el portavoz de Por Mérida, y Francisco Javier Gómez, del Partido Popular. Reprocha Valdés al equipo municipal el oscurantismo del gobierno. Y pide que expliquen realmente qué datos sacó el supuesto hacker que se llevó el dinero, que información rescató el Ayuntamiento y cómo es posible que se autorice desde la hacienda municipal el abono de lo cincuenta mil euros a una cuenta que no está dada de alta, más allá de la habilidad del supuesto pirata informático de cambiar la combinación de números para desviar el pago.

El alcalde cree que el club de natación puede buscar otra piscina para entrenar hasta que se reabra la Argentina

Deja, a juicio de Valdés, este episodio muchas dudas sobre cómo se paga y lo fácil que resulta operar con el Ayuntamiento a través de cuentas espejos que tanto usan los piratas informáticos.

Mismo temor y mismo reproche hizo Francisco Javier Gómez, del Partido Popular. El concejal del PP pide actuar con celeridad ante un supuesto delito del que todavía se desconoce su alcance real. Cree que ha habido una suplantación de identidad del contratante en el intercambio de correos entre el Ayuntamiento y la empresa a la que creía que se estaba abonando.

Cómo el abono en falso deja muchas dudas, reclama una auditoria sobre cómo paga las facturas el Ayuntamiento para saber realmente si estos 50.000 euros no son los únicos que se han perdido por las cuentas suplantadas.

Desde el equipo municipal respondió Carmen Yáñez. La primera teniente de alcalde dijo que no habían informado a los grupos municipales sobre lo sucedido porque no se ha convocado una Comisión de Hacienda y que tampoco hay mucho de que contar porque se trata de un hecho que investiga la Policía Nacional. Sí dijo que en la diligencias previas a la investigación policial, el Ayuntamiento, en cuanto conoció por parte de la adjudicataria de la obra que no le había llegado el dinero, reclamó al banco donde supuestamente estaba la cuenta. Ya lo dijo Carmen Yáñez a principio de mes y volvió a insistir ayer. Cree que por el dinero debe responder el banco, que es la entidad que opera a través de las cuentas y donde se hace el desvío. También pidió a los concejales del Partido Popular y de Por Mérida ser cautos y no hablar aún de delito porque no se sabe aún que ha ocurrido.

Y respondió el alcalde Osuna al resto de cuestiones que se pusieron sobre la mesa del Pleno.

Concepcionistas

De las Concepcionistas dijo que se había parado porque al empezar la obra se encontraron restos de interés arqueológico sobre la estructura en la que se montará una pérgola. Para conservarlos, se ha modificado el proyecto inicial, se ha ampliado la zona excavada inicialmente y se han hecho otras mediciones para poder incorporar las pérgolas sin dañar el subsuelo. Todo este trabajo técnico lleva un tiempo, explicó Osuna, por eso no avanzan la demolición del solar. Aprovechó para anunciar que precisamente acaba de recibir el Ayuntamiento el nuevo proyecto con todas las modificaciones incorporadas, por lo que podrá retomarse de nuevo. A la pregunta sobre el cierre temporal de la Argentinta por la instalación del nuevo sistema de climatización de la piscina, respondió que el Club de Natación de Mérida cobra a los padres por los entrenamientos a pesar de recibir 72.000 euros al año en horas gratis de piscina para los entrenamientos. Lo normal en esta circunstancia, argumentó, es que sea el club el que se haga cargo de lo que cuesta entrenar hasta volver a la municipal. Recordó que se beneficiarán de las mejoras cuando abran. Y por último, sobre el concierto de Andy Lucas en la Plaza de España, respondió que sí había establecido un plan de evacuación en caso de emergencia porque preveían mucha gente en la plaza esa noche.