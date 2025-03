El Ayuntamiento de Mérida implanta un sistema de control horario para sus empleados

Juan Soriano Domingo, 2 de enero 2022, 07:48 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha un sistema de control horario mediante el uso de las nuevas tecnologías que permitirá incluso detraer pagos en la nómina en caso de incumplimientos de la jornada laboral.

Esta novedad forma parte de la implantación del portal del empleado, la plataforma creada por el Ayuntamiento emeritense para las relaciones con sus trabajadores en un entorno virtual. Según la orden emitida por el delegado municipal de Recursos Humanos, Julio César Fuster, desde el día 1 todas las funcionalidades que ofrece serán de obligado cumplimiento. De esa forma, ya no se admiten comunicaciones o documentación que no esté tramitada desde esta herramienta. Eso incluye el control horario, que debe utilizarse también para entradas y salidas para la pausa del desayuno, ausencias y bajas o altas médicas y servicios extraordinarios. Para ello también existe una aplicación móvil que permite realizar el fichaje por geolocalización.

Esta orden señala que recae sobre el propio trabajador la obligación de controlar su saldo horario al objeto de cerrar cada mes natural con saldo cero. Para ello, se llevará a cabo un control a través del ordenador que tiene asignado cada empleado en su puesto, mediante equipos comunes en aquellos servicios donde no haya una dotación personalizada o con la citada aplicación para móviles. Asimismo, se permitirá el uso de redes virtuales para casos de teletrabajo. Queda expresamente prohibido utilizar el acceso de un compañero para recoger la entrada o salida de un tercero, así como delegar el control horario en otras personas.

Los jefes de servicios y unidades municipales serán los encargados de supervisar las ausencias y faltas de puntualidad o permanencia del personal en su puesto de trabajo. En caso de incumplimientos reiterados, el responsable deberá dar a conocer estas incidencias para la apertura del correspondiente procedimiento administrativo.

La Delegación de Recursos Humanos velará por el cumplimiento del control horario mediante modelos de inspección para verificar la presencia del personal y la elaboración de informes de control de asistencia.

Cumplir la jornada laboral

Con estas medidas se pretende garantizar el cumplimiento de la jornada laboral, que tiene como duración general 37 horas y media a la semana (siete horas y media al día). El Consistorio establece un horario general de presencia obligada, de 9.00 a 14.30 horas, así como uno flexible para completar el resto, de 7.30 a 9.00 por la mañana o de 14.30 a 15.30 horas a mediodía (en este caso solo de lunes a jueves).

La orden remitida a los trabajadores municipales recoge que el Ayuntamiento de Mérida establece 30 minutos diarios en cada jornada laboral vinculados a la conciliación laboral, horario de cortesía y para contenidos formativos. Podrán ser utilizados de forma exclusiva a la entrada o a la salida. Con eso la jornada efectiva es de siete horas diarias.

Asimismo, se podrá disfrutar de una pausa de 30 minutos, que se computará como trabajo efectivo. Deberá efectuarse preferentemente entre las 10.00 y las 12.30 horas, en el caso de las jornadas de mañana, mañana y tarde y especial dedicación; y entre las 16.30 y las 19.00 horas, en el caso de la jornada de tarde. No podrá utilizarse para compensar retrasos o ausencias injustificadas ni a la entrada o la salida.

El Gobierno local plantea coordinar la apertura de una única jornada de tarde a la semana (preferentemente los miércoles) de tres horas para compensar saldos horarios negativos, siempre en función de los recursos disponibles para la apertura y cierre de centros.

La orden del Gobierno local establece que las ausencias y faltas de puntualidad o permanencia en el puesto de trabajo requerirán el aviso inmediato al responsable del departamento o unidad, así como su posterior justificación documental a través del portal del empleado.

Entre los días 5 a 10 de cada mes el servicio de Recursos Humanos liquidará las horas no trabajadas, lo que se hará de forma automática gracias a los datos recopilados. En caso de que no se justifiquen de forma adecuada o que no se compensen esas horas, se llevará a cabo una deducción proporcional de haberes en la nómina, al margen de un posible expediente.

La puesta en marcha de este sistema genera muchas dudas entre empleados que no tienen un lugar fijo de trabajo o funcionan por turnos, como el parque municipal y deportes.

