El Ayuntamiento de Mérida estudia una tercera planta para el parking de la Politécnica

Volvieron los concejales del Ayuntamiento de Mérida al salón de plenos oficial. Migraron al Centro Cultural Alcazaba en diciembre de 2022. Un año y medio ... después regresan a un estrado flamante y digitalizado. Ya no hay que votar levantando la mano y hacer el recuento sumando. Todo queda reflejado en la pantalla. Lo que vota cada uno y el tiempo de intervención. Están más cerca que en el Centro Cultural Alcazaba y Carmen Yáñez, la teniente de alcalde, se sienta junto al alcalde y no con el resto de concejales del gobierno local.

Tras el acomodo inicial y probar el nuevo sistema, tocaba entrar en debate. El dictamen de gasto con el remanente de tesorería fue el punto más relevante. Salió adelante con los votos a favor del PSOE y el de Unidas por Mérida. PP y Por Mérida se abstuvieron. Solo voto en contra VOX. En el debate de inversiones habló la concejala Carmen Yáñez de cómo será finalmente la Rambla cuando se reconvierta en plataforma única. Adelantó que en la Rambla no se suprimirán los aparcamientos. Ya se hizo en Valverde Lillo y también en Suárez Somonte. Pero en este caso, argumento, hay anchura suficiente en el proyecto para retirar las aceras, dar más espacio a los peatones y mantener el estacionamiento y los puntos de carga y descarga. Es un cambio de modelo de las calles accesibles. Hasta ahora la consigna era permitir el paso de vehículos pero no el estacionamiento.

Quizás el cambio se deba a las quejas continuas de los comerciantes, que llevan años diciendo que lo de Valverde Lillo sin aparcamientos les ha restado público. Por eso también se opusieron a la Rambla. La decisión del gobierno local ahora va más en sintonía con lo que piden.

Por lo que dijo ayer en el pleno Carmen Yáñez, en la Rambla se cambia el suelo para hacerlo más accesible y transitable, pero el uso para los coches no cambia. No detalló mucho más. No concretó si será en todo el tramo o en parte, pero sí insistió en que es un proyecto diferente a los anteriores. Con más espacio, por lo que se mantendrá la zona de vehículos y la carga y descarga.

También informó que aprovecharán el nuevo contrato de licitación con la empresa que gestiona el aparcamiento de la Politécnica para ponerle una planta más al recinto.

Lo explota la empresa Telpark y tiene una tarifa de 0,018 el minuto. 13,15 euros por día. Se encuentra entre el conservatorio y la Escuela Oficial de Idiomas. Tiene dos plantas y la previsión del Ayuntamiento es ampliarlo a una tercera. Según Carmen Yáñez, llevan tiempo estudiando esta posibilidad en Urbanismo y ahora que se tiene que renovar la licitación lo intentarán para hacerlo definitivamente. Es esa idea de abrir zonas para coches, anunció también que se habilitará una calle para aparcar junto a la Ciudad de la Infancia, concretamente en Diego María Crehuet. El debate sobre el uso de las calles que se renuevan está directamente relacionado con el comercio del centro. Y así lo manifestaron los portavoces. Miguel Valdés, de Por Mérida, ha sido uno de los más críticos con las restricciones en Valverde Lillo. Llevaba entre sus propuestas crear más espacios de uso gratuito. Por eso agradece el cambio de postura en la Rambla. «Se han dado cuenta de la barbaridad que ha supuesto para el comercio en Mérida lo de Valverde Lillo». Coincidió también Santi Amaro. Recordó el portavoz municipal del PP que en la calle Santa Eulalia han cerrado cinco comercios en la que va de año. Dos en este mes. Vincula Santi Amaro estos cierres a las restricciones para aparcar y a la falta de un plan director de comercio en la ciudad. Lo volvió a pedir en el pleno.