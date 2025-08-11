El Ayuntamiento de Mérida destina 250.000 a la reposición de mobiliario en los parques

Renovación en el mobiliario de los parques de Mérida. El Ayuntamiento de la capital de Extremadura acaba de sacar a licitación el ... concurso para el suministro de mobiliario urbano con destino a las zonas verdes de la ciudad. Sale por casi 250.000 euros. Una vez adjudicado, la empresa tendrá tres meses para colocar el nuevo material.

Según informa el Gobierno municipal, se van a adquirir bancos y apoyos isquiáticos, fuentes dobles y aparcabicis «con el objetivo de garantizar la accesibilidad y el bienestar de la ciudadanía emeritense así como favorecer la movilidad sostenible».

El delegado de Parques y Jardines, Marco Antonio Guijarro, ha dicho que es posible esta inversión de casi 250.000 euros (249.996,44 euros exactamente) gracias a la «buena gestión» del Gobierno local. «Gracias al remanente líquido de tesorería obtenido, tras la liquidación del Presupuesto de 2024, con un resultado de 41,2 millones de euros, nos permite dar cumplimiento al compromiso adquirido en el año 2015 con la ciudad de Mérida», en referencia al inicio como alcalde del socialista Antonio Rodríguez Osuna.

Guijarro ha destacado que el mobiliario urbano es «un componente imprescindible« en los parques y jardines del municipio emeritense. Por su uso y por estar expuestos a la intemperie, sufren deterioro y »surge la necesidad de ser sustituidos o incrementar su número, dado el continuo crecimiento de zonas verdes en la ciudad de Mérida».

El delegado de Parques y Jardines ha remarcado específicamente que se va a aumentar el número de aparcabicicletas, tanto en zonas verdes como en entornos educativos, centros municipales y otras zonas de ciudad. Se persigue lograr un transporte más sostenible y ecológico, buscando la reducción y presencia del vehículo privado«.