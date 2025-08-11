HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Bancos en una zona ajardinada de Mérida. HOY

El Ayuntamiento de Mérida destina 250.000 a la reposición de mobiliario en los parques

Se colocarán bancos y apoyos isquiáticos, fuentes dobles y aparcabicis, explica el edil Marco Antonio Guijarro

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:21

Renovación en el mobiliario de los parques de Mérida. El Ayuntamiento de la capital de Extremadura acaba de sacar a licitación el ... concurso para el suministro de mobiliario urbano con destino a las zonas verdes de la ciudad. Sale por casi 250.000 euros. Una vez adjudicado, la empresa tendrá tres meses para colocar el nuevo material.

