Palomas en un tejado de un edificio de viviendas en Mérida. HOY

El Ayuntamiento de Mérida colocará 20 jaulas por la ciudad para el control de palomas

Prepara un concurso, con más de 70.000 euros, para poner en marcha un servicio de control permanente de esta especie.

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:06

El Ayuntamiento de Mérida desplegará 20 jaulas en distintos puntos de la ciudad para intentar minimizar el impacto de la sobrepoblación de palomas en la ... capital extremeña. Se trata de una medida temporal, una vez que se quedó desierto un primero concurso que sacó en verano por 38.000 euros para el control de esta ave, al nadie se presentó, y prepara otra licitación, ahora con mucho más dinero, 70.000 euros, para este mismo fin. Ese primer concurso desierto contemplaba la instalación de 47 jaulas.

