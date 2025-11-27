El Ayuntamiento de Mérida colocará 20 jaulas por la ciudad para el control de palomas

El Ayuntamiento de Mérida desplegará 20 jaulas en distintos puntos de la ciudad para intentar minimizar el impacto de la sobrepoblación de palomas en la ... capital extremeña. Se trata de una medida temporal, una vez que se quedó desierto un primero concurso que sacó en verano por 38.000 euros para el control de esta ave, al nadie se presentó, y prepara otra licitación, ahora con mucho más dinero, 70.000 euros, para este mismo fin. Ese primer concurso desierto contemplaba la instalación de 47 jaulas.

El Gobierno local ha informado que ha adjudicado de forma directa a la empresa Athisa Sanidad Ambiental un contrato para el control de palomas por un importe de 18.000 euros. Con él se colocarán 20 jaulas en varias zonas de la ciudad para intentar minimizar la población de palomas y los daños que ocasionan. Los trabajos para realizar los programas anteriormente descritos «no supondrán molestia para los ciudadanos y, en todos los casos, se ejecutarán de modo profesional, en orden a reducir cualquier riesgo para el hombre, los animales o el medio ambiente, cumpliendo siempre la normativa de protección de los animales», explica el Ejecutivo de Antonio Rodríguez Osuna en nota de prensa.

Los equipos de captura se revisarán para evitar situaciones de estrés en las especies y manteniendo el bienestar animal, se insiste. Las localizaciones de las jaulas irán cambiando de lugar para poder ir disminuyendo la población en toda la ciudad, dependiendo de las características del edificio y en los lugares «resultantes de cualquier circunstancia o emergencia que se considere, según los criterios del personal técnico municipal».

De otro lado, los servicios veterinarios del Ayuntamiento ponen a disposición de los vecinos una línea abierta de atención a quejas vecinales por problemas de palomas en el correo: controldeespecies@merida.es

A este correo electrónico pueden realizar la solicitud de puesta de jaulas en un edificio privado. Los vecinos recibirán un cuestionario para conocer la idoneidad del edificio para la colocación de las jaulas. Si el resultado es positivo la empresa solicitará una autorización de todos los propietarios de dicho inmueble para la instalación, así como autorización de acceso de manera autónoma y permanente a las jaulas mientras estén colocadas.

Por último, el Gobierno local avanza que está trabajando en la licitación de un contrato mayor que supera los 70.000 euros para poner en marcha un servicio de control permanente de palomas.