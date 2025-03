El Ayuntamiento de Mérida asegura que la Junta «no tiene ni idea de qué hacer» con la Sala Trajano

R. H. Sábado, 7 de diciembre 2024, 14:54 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Mérida ha considerado que la Junta de Extremadura y la Consejería de Cultura «no tienen ni idea de qué hacer con la Sala Trajano», al tiempo que ha tildado de «teatro» el encuentro mantenido este pasado jueves entre la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, y la Unión de Actores y Actrices Profesionales de la región.

Así, tras asegurar que «en los presupuestos del 2025 no aparece ni un solo euro, ni una sola partida con la palabra 'Sala Trajano'», el portavoz del equipo de Gobierno local de Mérida, Julio César Fuster, ha lamentado que Bazaga se haya «unido a la presidenta de la Junta» en la «falta de respeto» al consistorio y a las empresas teatrales al «volver a mentir y maltratar» a la capital autonómica.

Cabe señalar que, en dicha reunión, la consejera transmitió al sector un mensaje de «tranquilidad» acerca de la continuidad del espacio, asegurando que la Sala Trajano «no se cierra» y que se está trabajando para incorporar nuevas fórmulas que «garanticen la representación y participación del talento emergente en la región».

«Comparando los documentos del Consejo de Capitalidad, hay 90.000 euros menos de Cultura para Mérida con respecto al 2024», ha remarcado el consistorio, al tiempo que Fuster ha agregado que «el Gobierno de María Guardiola sigue traicionando a la ciudad de Mérida y su Gobierno municipal».

Del mismo modo, el ayuntamiento ha manifestado su preocupación por el servicio profesional de asistencia técnica con personal de sala ya que, según ha apuntado, el mismo «termina en enero del 2025» y hasta que lo liciten y adjudiquen de nuevo «no habrá nadie» que lo preste.

«Ya no es que no haya solo programación, que no la hay, es que también en enero termina el servicio técnico que tienen adjudicado para el mantenimiento de la Sala Trajano», ha insistido Fuster tras reiterar la preocupación del Gobierno local que, ha asegurado, pretende «seguir trabajando» por los «derechos que a la ciudad de Mérida corresponden».