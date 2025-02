El Ayuntamiento de Mérida mantiene parte de las escuelas deportivas en verano

A. GILGADO MÉRIDA. Lunes, 13 de junio 2022, 07:45 Comenta Compartir

Muy pendientes están estos días finales de curso escolar las familias de la oferta del Ayuntamiento para el verano. Ya se han convocado los cuatro campamentos en los pabellones y en Proserpina para apuntarse por quincenas. Deportes despliega ahora cursos de natación, de gimnasia rítmica, gimnasia artística, atletismo y tenis.

Todos serán por la mañana y se han planificado como continuidad a lo que se ha ofertado durante las tardes del curso escolar. Felipe González, delegado de Deportes, explica que persiguen ofrecer alternativas de ocio saludable a la población escolar en los meses que no van al colegio o al instituto.

En natación, según explica el Consistorio, hay 500 plazas y para el resto de deportes 200. En todos los casos para la horquilla de tres a dieciséis años.

La inscripción en los cursos de natación se hace mediante un procedimiento previo de preinscripción. Habrá que registrarse en un listado único en el número de whatsapp 661616208.

El jueves habrá un sorteo para fijar el orden de inscripción y elegir las quincenas que les interesa. Los primeros según en el sorteo tendrán más opción y los últimos solo podrán apuntarse a lo que vaya quedando libre.

La web municipal publicará el jueves el orden para apuntarse entre los que han enviado la petición.

Tras este sorteo se publicará día y hora exacta para que cada familia haga la reserva de plaza. La ausencia o retraso en la preinscripción será responsabilidad de los interesados. Si no van pierden turno y queda vacante para el siguiente. El 27 de junio se abre la ventana para los que no se apuntaron en la lista previa. Se convoca por si hay cursos que no se han completado y pueden acoger a más niños.

En el caso de las escuelas deportivas de verano; Deportes mantiene para julio y agosto gimnasia rítmica, gimnasia artística, atletismo y tenis, cuatro modalidades con bastante demanda durante el curso, por lo que se espera que también la haya en verano.

Las preinscripciones para los niños que ya están en las escuelas deportivas y terminan ahora en junio, pero quieren seguir en julio por las mañana se pueden echar desde hoy hasta el jueves.

Ante la posibilidad de que haya más interesados que plazas, habrá un sorteo entre las solicitudes el viernes y se publicará luego el listado de elegidos en la web municipal.

También hay una segunda vuelta la semana siguiente para ocupar los puestos vacantes que encajen con las preferencias de las familias.

Los cursos de verano no son gratuitos, hay que pagar una tasa municipal. Aclara el Ayuntamiento que la reserva será efectiva cuando se paga, no con la inscripción.

Para que la oferta llegue al mayor número de niños posible. Deportes limita, de entrada, a dos quincenas, pero pueden apuntarse en la lista de espera de las otras dos y entrar definitivamente si no se han llenado. Normalmente, la primera de julio tiene mucha demanda y casi siempre hay que sortear. Y la segunda de agosto, en cambio, suele haber plazas que no se ocupan.

Otra oferta para los niños en verano viene desde la Junta y la delegación de Servicios Sociales. Trabajarán con Cruz Roja en campamentos para menores de familias más vulnerables. Tienen en este caso un componente asistencial. Ofrecen una alternativa a las padres que no pueden pagar talleres de verano para sus hijos y los lleven por las mañanas a los conocidos como espacios educativos saludables. Este año habrá dos grupos de 25. Uno en el colegio García Lorca y el otro e n el Ciudad de Mérida. Los espacios educativos saludables se centran en la integración y en el refuerzo educativo. Habrá excursiones y salidas culturales.