El Ayuntamiento mantendrá la Feria sin festivo local y no lo repondrá La delegada de Festejos cree que el modelo actual que implantaron hace siete años tiene más éxito de público y estudian otras opciones

Antonio Gilgado Mérida Miércoles, 7 de septiembre 2022, 07:59 | Actualizado 09:00h.

El modelo actual de Feria de Mérida, sin un festivo propio durante la semana, ha quedado consolidado y resulta inamovible a juicio de la delegada municipal Ana Aragoneses.

Lo retiraron cuando llegaron al gobierno para relanzar los Carnavales. Ahora tienen la posibilidad de devolverlo puesto que el Martes de Carnaval lo ha decretado la Junta para toda la región. Descartó por completo ayer esa opción la delegada. «El éxito de público que ha tenido la Feria de este año deja atrás ese debate», dijo Aragoneses.

El equipo de gobierno cree que a la Feria le resulta contraproducente porque muchos aprovechan para irse de puente. Lo que hace que haya menos gente en la ciudad y, por tanto, menos público en la programación y en el recinto ferial.

Insisten en que utilizaran las dos fechas que tienen que elegir para generar actividad económica y consumo en Mérida. Y no en Conil o en el Puerto de Santa María, como comparó en su día el alcalde. Antes de su llegada al Ayuntamiento, el calendario era al revés. Festivo en la Feria y no en los Carnavales (el de la Mártir el 10 de diciembre es incuestionable).

Ha sido un debate permanente en la ciudad durante décadas. Incluso Ángel Calle intentó en el 2007 una consulta popular para que los vecinos eligieran si querían su festivo el Martes de Carnaval o en la Feria. Hasta la convocó oficialmente, pero una denuncia del PP por considerarla irregular impidió que se celebrara. Le acusaron luego de esquivar su responsabilidad y no volvió a plantear el debate. Mantuvo el Martes de Carnaval.

Ana Aragoneses defendió ayer la gestión de este asunto por el actual el equipo de gobierno. En su opinión, en el modelo que han seguido estos siete años han conseguido relanzar los Carnavales instaurando un festivo (optará a Interés Turístico Regional) y también la Feria porque funciona mejor sin él.

El balance que hizo ayer es el mejor aval para la delegada de que el modelo actual funciona y se ha consolidado. Por eso despejó ayer cualquier intento de reflotar el festivo. La Feria, dijo, seguirá como hasta ahora porque se ha comprobado que no lo necesita.

Adelantó que en las próximas semanas anunciarán la decisión sobre la fecha elegida.

Muchas posibilidades tiene Emerita Lvdica. Ya se habló de esta opción en la última edición, que tuvo mucho éxito de público y con más recreacionistas que nunca implicados en la organización del evento. Emerita Lvdica se percibe desde el Ayuntamiento como la fiesta con más proyección y que más puede crecer en Mérida. En el horno está el expediente para que Turismo dicte sentencia y diga si merece el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional. En junio, tras el balance de la última edición, algunos recreacionistas plantearon ponerle un festivo local a Emerita Lvdica para relanzarla definitivamente.

Pero hay quien teme que resulte contraproducente porque muchos de los que participan ahora no lo hagan si tienen un puente festivo en junio. El mismo argumento para no dárselo a la Feria puede servir también para no ponerlo en Emerita Lvdica. Ana Aragoneses dijo ayer que el único criterio que les guiará será el de poner una fecha que beneficie a la economía local.