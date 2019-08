El Ayuntamiento de Mérida estudia actualizar ordenanzas en vigor y crear otras Vista noctura de Mérida con el puente Lusitania al fondo en la zona del Prado. :: Brígido Busca así cumplir con las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas hacea los municipios de más de 10.000 habitantes MARÍA BLANCO MÉRIDA. Jueves, 22 agosto 2019, 08:39

La portavoz municipal, Carmen Yáñez, informó ayer sobre las recomendaciones que recoge el informe del Tribunal de Cuentas acerca de la aprobación de ordenanzas en materia de Medio Ambiente.

En el caso de Mérida, las recomendaciones, que se trasladaron al Ayuntamiento en el mes de julio, se están analizando. Aunque en la anterior legislatura ya se tomaron medidas que están señaladas en dicho informe. Cuestiones en las que el Consistorio asegura estar sensibilizado. El informe recoge la modernización sobre la ordenanza contra la contaminación lumínica y atmosférica, la de medioambiente, la recogida de residuos y reciclaje. Además, como informó el Ayuntamiento, el objetivo es añadir también materias como la igualdad, la violencia de género, accesibilidad y movilidad.

Más información La ciudad debe restringir el tráfico para mejorar la calidad del aire

«No sabemos si es necesario hacer alguna ordenanza que sea nueva. Se va a actualizar el marco legal cuando tengamos claro que medidas son las que hay que regularizar. A partir de entonces, veremos sobre qué ordenanza hay que intervenir, si fuera necesario. Pero concretamente todavía no sabemos cuáles van a ser porque para eso primero hay que determinar esas medidas que tienen que estar dentro del marco legal», comentó la portavoz.

Según Yáñez, es algo que no solo depende del criterio político. También de los informe jurídicos, los técnicos... «Por eso hay mesas técnicas que están trabajando en esta materia», comentó. Actualmente hay dos ordenanzas que regulan estas materias, que son la de medioambiente y la de contaminación acústica. Pero como comentó Carmen Yáñez, por ahora no se sabe si se van a modificar esas dos materias. Todo depende de las medidas que vayan a tomar. De todas formas, explicó que ya están tomando medidas en la práctica y se están haciendo inversiones. «Esto no hace porque este informe lo haya hecho el Tribunal de Cuentas, no tiene nada que ver. Son medidas que nosotros planteamos en nuestro programa electoral y que estamos llevando a la práctica», añadió la portavoz municipal.

Yáñez declaró se están constituyendo mesas de trabajo para modificar la ordenanzas de Medio Ambiente y la de protección frente a la contaminación acústica. «Se están cumpliendo, pero hay que modernizarlas y ser más ambiciosas».

Se incluirán materias como la igualdad, la violencia de género, la accesibilidad y la movilidad

En lo que respecta a la contaminación lumínica, recordó que Mérida está al 90% del cambio de luminarias de la ciudad, sustituyendo las bombillas de vapor de Sodio, con una iluminación muy potente y muy contaminante, por luces led de bajo consumo.

Se han cambiado más de 6.000 bombillas de las que recogía el contrato con la empresa de iluminación. Al igual que el cambio de luminarias del Puente Lusitania, que se está haciendo estos días.

En este sentido, Yáñez explicó que este informe se ha hecho con ayuntamientos de más de 10.000 habitantes y que la información que maneja el Tribunal de Cuentas se hace con los informes que trasladan los propios ayuntamientos en todas las Comunidades Autónomas, tomando como referencia a los ayuntamientos de importancia como el de Mérida.