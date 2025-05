El Ayuntamiento emeritense tramita mil licencias de obra y casi 400 contratos en 2023

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, hizo ayer balance de lo que ha sido el 2023 en el Ayuntamiento y de lo que ... espera para 2024.

La primera conclusión clara es que no renuncia a la azucarera. No hay datos que inviten al optimismo, pero tampoco hay comunicación oficial de la compañía de renuncia. Si advierte que hay dos proyectos relevantes que se han interesado por instalarse en Expacio Mérida. Y sobre estos planes sí fue algo más optimista porque cree que saldrán adelante. Advirtió que el Ayuntamiento no puede tampoco pregonar cada tanteo empresarial que se interesa por la ciudad porque son anuncios que deben hacer los inversores.

Confiesa que arranca el 2024 con optimismo y con ganas de seguir transformando la ciudad. En la agenda próxima los temas que ya todo el mundo conoce: La Ciudad de la Infancia en el Hernán Cortés, la plaza en las Concepcionistas, la urbanización del atrio y más calles con plataforma única. En su opinión, cierra Mérida un año positivo. Habló el alcalde de Mérida del censo. A fecha de 1 de enero, tiene la ciudad 60.721 habitantes. Ha habido un incremento de población, entiende, porque los cinco mil parados es la tasa de desempleo más baja en mucho tiempo. Recuerda Osuna que cuando empezó como alcalde había más de 7.500.

Lo achaca también al aumento de la oferta turística de la ciudad. Mérida ofrece hoy 3.300 camas para pernoctar si sumamos hoteles, hostales y apartamentos turísticos. Recibe el Consorcio a más de 400.000 visitantes en sus monumentos. Y defiende también el modelo de generar agenda en la ciudad durante todo el año para atraer visitantes. Según estima, en Mérida entran un millón de visitantes que vienen a los conciertos, al teatro y los eventos que acoge Mérida como capital. Todo eso redunda en la economía local.

Otro ratio que destaca el alcalde es que este año se han dado 185 nuevas licencias de actividad de empresas o de traspasos. También se están haciendo en Mérida muchas obras. Tanto públicas, como rehabilitación o construcción.

Dio el Ayuntamiento el año pasado más de mil licencias de obras. Lo que refleja para el alcalde la pujanza de 2023 en la ciudad y también la capacidad administrativa para asumir los trámites.

También presumió de la capacidad de su gobierno y de la plantilla de funcionarios para ejecutar proyectos europeos y licitar contratos. En total, entre obras, servicios y suministros, se firmaron el año pasado 395 contratos que hacen un montante total de 27 millones de euros.

Cree el alcalde que pocos ayuntamientos similares al de Mérida sacan adelante ese volumen de trabajo. Al final, dijo, es dinero que se pone en circulación en la ciudad. La hacienda local cierra ejercicio con 14 millones de euros de deuda y la previsión del alcalde es salir del plan de ajuste del Ministerio de Hacienda pronto para tener más independencia financiera.

A los proveedores les paga el Ayuntamiento en nueve días.