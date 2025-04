El Ayuntamiento dice que no recibió el dinero de la Junta para el María Luisa

La Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida firmaron en 2023 un convenio de colaboración hasta 2027 para pagar entre ambos el contrato ... de gestión del teatro María Luisa.

El problema es que finalmente este año no se ha podido contratar a una productora para hacerse cargo de la programación. Aunque llegó incluso a adjudicarla el Ayuntamiento a la misma que hace el Festival Internacional de Teatro Clásico, pero otra compañía candidata lo impugnó y salió adelante su reclamación.

Por eso se optó por volver a sacar de nuevo el concurso. El proceso se ha dilatado tanto que la Junta y el Ayuntamiento han tenido que resolver el convenio de colaboración para este 2024.

La consejera de Cultura dijo el martes que el Ayuntamiento tendría que devolver los 300.000 euros correspondientes a 2024 porque no hay una cesión de la gestión que pagar. El Ayuntamiento replicó luego que no hay que devolver nada porque no se ingresó el dinero. Y Cultura aclara que aunque no se desembolsó, si había dinero retenido para la programación del teatro María Luisa de este año y finalmente no se ha ejecutado.

Más allá de la polémica sobre si realmente se pagó, se desembolsó o simplemente se retuvo; ambas partes parecen dispuestas a mantener el acuerdo. La Junta esperará a que haya una empresa adjudicataria que se encargue de gestionar el teatro para aportar el dinero y el Ayuntamiento también habló de colaboración total para que el importe de este año se pueda utilizar el que viene o cuando haya resuelto la adjudicación. Mientras llegue una empresa al María Luisa, el Ayuntamiento se encarga directamente de programar eventos. Acogerá este verano funciones durante el Festival de montajes más pequeños que no encajan en el recinto romano. Y también hay conciertos o galas durante todo el año.

Y la Consejería de Cultura, por su parte, se encarga directamente de la Sala Trajano. Suelen cerrar la programación por temporadas con funciones los viernes o sábado y los domingos para el público infantil. La Sala Trajano es la única que depende directamente de la Junta. Tiene capacidad para 300 espectadores. El María Luisa para 500.