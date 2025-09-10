HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Ayuntamiento destaca la limpieza y la seguridad durante la Feria

Redacción

MÉRIDA.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:19

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mérida destaca la implicación de los servicios de limpieza y seguridad durante la celebración de la Feria, que se desarrolló entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre.

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, agradece el trabajo de la Delegación de Festejos, Parque Municipal, los servicios de limpieza municipal y viaria, Fomento, Comunicación, Bomberos, Policía Local y Nacional, Cruz Roja y Protección Civil «y de manera general todas las delegaciones del Ayuntamiento y al personal municipal, porque entre todas y todos hemos hecho posible una feria con una fabulosa participación».

Como muestra, en el centro de la ciudad, y según los datos de la empresa concesionaria del servicio de limpieza, FCC, se recogieron 460 toneladas de residuos, lo que supone un incremento de un 10%. También considera como aspecto positivo la seguridad y la convivencia.

La delegada de Festejos recordó las más de veinte actuaciones musicales en diferentes espacios, «destacando los conciertos de la Plaza de España, en especial el de Sanguijuelas del Guadiana».«Seguiremos hablando con todos los sectores de la ciudad que participan en la Feria, para generar economía y empleo», afirmó. «Ese siempre es nuestro objetivo».

