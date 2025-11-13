El Ayuntamiento compra por casi medio millón el 63% de una parcela para un auditorio junto al acueducto de Los Milagros

El Ayuntamiento de Mérida avanza en la compra una parcela de más de cinco mil metros cuadrados frente al acueducto de Los Milagros que se ... transformará en zonas verdes y un auditorio al aire libre junto al monumento.

Ahora mismo en ese terreno, sito en la avenida de Los Milagros, número 41, al lado de la floristería, el estanco y el bar que existen junto a la rotonda confluencia con la avenida Vía de la Plata, hay un solar sin uso y una edificación, una especie de nave-cochera. En ella el Gobierno local va a crear una gran zona verde y un auditorio al aire libre como el que ya existe en el parque de las Siete Sillas. Todo ello junto a la eliminación del muro actual que conllevará, de paso, que el acueducto de Los Milagros pueda ser contemplado mejor desde Vía de la Plata y la avenida del Lago.

En marzo del año pasado, en el Boletín Oficial de la Provincia, se publicaba el inicio del expediente para la adquisición por parte del Ayuntamiento de esa parcela de algo más de 5.000 metros cuadrados y la construcción de un auditorio frente al monumento. Hoy, igualmente en el Boletín de la Provincia, aparece que el Gobierno municipal aprueba el pago de diversas cantidades a tres propietarios de esos solares, según lo fijado por el Jurado Autonómico de Valoraciones.

Entre los tres percibirán de las arcas municipales 493.369,39 euros en concepto de expropiación. Previamente el Ayuntamiento había adquirido otra parte de la parcela por procedimiento judicial a otro propietario. El valor total de la expropiación está fijado en 772.216,91 euros por ese Jurado.

El objetivo de esta operación es «seguir mejorando el entorno del acueducto de Los Milagros para el uso y disfrute de la ciudadanía y de quien nos visita. Seguir dignificando nuestros entornos monumentales, transformando Mérida y generando espacios verdes de uso público», destacó entonces el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna.