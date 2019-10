El Ayuntamiento asegura que no puede intervenir para revitalizar el Foro El inmueble que vende el Ayuntamiento está en el Foro. :: j. m. romero Ha puesto a la venta un espacio de casi 700 metros cuadrados por unos 245.000 euros, que solo podrá ser destinado a cine M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Sábado, 12 octubre 2019, 09:07

El centro comercial El Foro tiene vida gracias a los cines y a algunos de los locales de hostelería que aquí se ubican. Pero el resto de las instalaciones están cerradas. No es ni la sombra de lo que un día llegó a ser.

Y aunque quisiera, el Ayuntamiento no puede hacer nada para revitalizar este espacio de ocio. Así lo afirma al menos la portavoz municipal. Carmen Yáñez asegura que en cuanto a la comercialización de los locales del Foro «desde el Consistorio no se puede hacer nada. La administración local no puede intervenir porque este espacio corresponde a empresas como Acciona y otros pequeños empresarios que tienen propiedades en el centro comercial. Algunos lo tienen en régimen de alquiler y otros en propiedad».

Lo que sí puede hacer, y ha hecho, es sacar a la venta un inmueble de casi 700 metros cuadrados situado dentro de las instalaciones de los Cines Victoria. Hasta ahora, el Consistorio emeritense lo tenía en régimen de alquiler a la empresa Acciona y esta a su vez, en su día, lo tenía alquilado a Cinesa, la anterior empresa que gestionaba las únicas salas de cines que hay en la ciudad.

Yáñez explica que ese inmueble no se puede abrir ni hacia el centro comercial ni hacia la calle. «Es una zona sin accesibilidad que está en la parte inferior de los cines. Pero lo hemos puesto a disposición de quien lo quiera para que pueda continuar la actividad de los cines y potenciar esta actividad tan importante para Mérida».

Declara que uno de los requisitos que se pide para quien lo desee adquirir es que los cinco primeros años no se alquile este espacio, que sea de uso propio de quien lo adquiera. Otro de los aspectos que tiene que cumplir su próximo propietario es que el fin que se le otorgue a este inmueble tiene que estar relacionado con la actividad de cine.

En su día, este espacio fue una cesión que se hizo al Ayuntamiento por parte de la empresa constructora que hizo el centro comercial. Este es el único espacio que le quedaba al Consistorio allí hasta ahora.

Según se indica en el perfil del contratante de la web municipal, donde se puede consultar más información sobre este proceso, el presupuesto de licitación es de 245.293,74 euros. Los interesados en adquirir este inmueble podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 31 de octubre. El pliego señala que las ofertas económicas deberán realizarse al alza, sin que puedan ser inferiores a este importe.

La portavoz recuerda que «el Ayuntamiento está disponible para todas las empresas que se quieran instalar en Mérida».

Declara que para comprar este espacio se puede presentar cualquiera. Pero cualquiera que vaya a destinarlo a cine. Aunque cree que lo más lógico sería que quien lo adquiriera sea la empresa que gestiona los Cines Victoria. Sobre todo, porque a esta superficie solo se puede acceder a través de estas instalaciones.