Mérida amplía la retirada de contenedores durante el día en el centro

La recogida de basura y la limpieza recae en la concesionaria FCC, pero tiene el Ayuntamiento capacidad de decisión y de introducir algunos cambios ... para mejorar la recogida de basura y la retirada de muebles o electrodomésticos de la calle.

Ana Aragoneses, concejala de la limpieza en la ciudad, explica que se amplían los contenedores de uso eficiente en el centro: Teniente Torres, San José y Juan Dávalos Altamirano. Se suman a los otros cinco puntos ya habituales de retirada por el día para no afear monumentos y espacios históricos.

Lo que coloquialmente se llaman contenedores de quita y pon se han generalizado en las calles con plataforma única y plazas principales. Los operarios de limpieza descargan por la tarde los depósitos y se recogen cuando se vacían llenos de basura tras pasar el camión. Con este sistema, junto a los monumentos y plazas apenas se ven depósitos de basura alineados.

En Mérida no es fácil introducir los sistemas soterrados por el subsuelo arqueológico de la ciudad. En la obra de Graciano, por ejemplo, se contempló en un primer momento poner soterrados en la esquina cerca del muro de la Alcazaba, aprovechando que se iba a levantar el suelo. Pero finalmente se descartó. Por eso opta el Ayuntamiento por reducir el impacto limitando el tiempo en la calle al horario que usan los vecinos para tirar la basura.

Este formato de quita y pon diario se hace en Santo Domingo, Plaza del Rastro, Santa Julia, Holguín y San Francisco con Valverde Lillo. Ahora se amplía a otros tres más a partir del uno de julio y la intención es que también se extienda en Suárez Somonte cuando termine la obra de cambio de pavimento, según adelantó Ana Aragoneses. Harán un buzoneo en el entorno para explicar a los vecinos los horarios de uso. Trabaja también la delegación en extender el quinto contenedor, el de color marrón. Es obligatorio a partir de 2024 y se echan restos de alimentos orgánicos para que se pueda hacer compost.

Y han reforzado la recogida de cajas y embalajes a las tiendas antes de la apertura comercial. Antes se hacía solo en Valverde Lillo a las nueve y media de la mañana y ahora han fijado otro punto de depósito más por la mañana cerca del Templo de Diana, en Juan Dávalos Altamirano. Agradece Ana Aragoneses a los comercios que cumplen con la obligación de dejar las cajas y los cartones de mercancía plegados en la recogida de cada mañana. Y hace lo mismo con los hosteleros que entregan los vidrios. Explica la concejala que hay algunos incumplimientos. Sigue habiendo bares que no entregan los vidrios o tiendas que no pliegan los cajas y tiran fuera de hora, pero destaca la labor pedagógica y no sancionadora cuando lo detectan.

Y pide también colaboración a los vecinos para que hagan un uso adecuado del contenedor azul de cartón. Hay que plegar y meter dentro el desecho, no dejar las caja en la acera y sin doblar.

Los ripios son otra incidencia común en la ciudad. No hay que echarlos en los contenedores. Se puede tirar en el punto de reciclaje La Grulla y en breve abrirán otro. Lo mismo con los colchones, electrodoméstico y muebles. No se deja donde se tira la basura. Basta con avisar a los teléfonos 924-373-163 y 924-310-260 para retirada gratuita cerca de casa. Pide Ana Aragoneses más colaboración y habla de corresponsabilidad.